Medizintechniker Carl-Zeiss-Meditec rauscht zweistellig ins Minus

Die gute Nachricht zuerst: Der Jenaer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 positive Impulse aus der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research verzeichnet. Doch trotz eines soliden Umsatzwachstums und der Bestätigung der Jahresziele kämpfte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal mit erheblichen Herausforderungen. Währungsrisiken und steigende US-Handelszölle belasteten das Geschäftsergebnis.

Trotz dieser Rückschläge konnte Carl Zeiss Meditec in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ohne die Übernahme und Währungseffekte lag das Wachstum jedoch nur bei 1,1 Prozent, was auf eine gewisse Schwäche in den Geschäftszahlen hinweist.

Ein besonders auffälliger Punkt in den Ergebnissen war der schwächelnde Bereich der Augenheilkunde. Der Umsatz in diesem Segment verfehlte die Erwartungen um 2 Prozent, da das organische Wachstum mit nur 2 Prozent weit hinter der Konsensprognose von 5 Prozent zurückblieb. Das EBIT konnte jedoch um 14 Prozent übertroffen werden, was auf eine Gewinnmarge von 11,5 Prozent hindeutet – deutlich über den geschätzten 9,9 Prozent.

Die Börse reagierte enttäuscht auf die jüngsten Zahlen. Der Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec fiel auf ein Tief, das den niedrigsten Stand seit rund acht Jahren markierte. Die Aktie, die zu Corona-Hochzeiten 2021 bei 200 Euro notierte, fiel am Donnerstag zeitweise um mehr als 10 Prozent auf 42 Euro. Damit war das Unternehmen der größte Verlierer im MDax.

Das Betriebsergebnis (Ebita) stieg um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro. Diese Entwicklung beruhte vor allem auf der erfolgreichen Integration neuer Produkte und der Übernahme von Dutch Ophthalmic. Dennoch blieb die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr eher vorsichtig: Carl Zeiss Meditec erwartet ein moderates Umsatzwachstum, wobei das operative Ergebnis stabil bleiben oder leicht ansteigen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





