    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Niedrigster Stand seit 2017

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medizintechniker Carl-Zeiss-Meditec rauscht zweistellig ins Minus

    Trotz eines soliden Umsatzwachstums und der Bestätigung der Jahresziele belasten Zölle und Währungsrisiken das Ergebnis des MDAX-Konzerns. Anleger strafen die Carl-Zeiss-Aktie gnadenlos ab.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzwachstum von 7,6% trotz Währungsrisiken.
    • Augenheilkunde-Segment enttäuscht, nur 2% organisches Wachstum.
    • Aktienkurs fällt auf 42 Euro, größter Verlierer im MDax.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Niedrigster Stand seit 2017 - Medizintechniker Carl-Zeiss-Meditec rauscht zweistellig ins Minus
    Foto: Stefan Puchner/dpa

    Die gute Nachricht zuerst: Der Jenaer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 positive Impulse aus der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research verzeichnet. Doch trotz eines soliden Umsatzwachstums und der Bestätigung der Jahresziele kämpfte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal mit erheblichen Herausforderungen. Währungsrisiken und steigende US-Handelszölle belasteten das Geschäftsergebnis.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.396,97€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.496,32€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Trotz dieser Rückschläge konnte Carl Zeiss Meditec in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ohne die Übernahme und Währungseffekte lag das Wachstum jedoch nur bei 1,1 Prozent, was auf eine gewisse Schwäche in den Geschäftszahlen hinweist.

    Ein besonders auffälliger Punkt in den Ergebnissen war der schwächelnde Bereich der Augenheilkunde. Der Umsatz in diesem Segment verfehlte die Erwartungen um 2 Prozent, da das organische Wachstum mit nur 2 Prozent weit hinter der Konsensprognose von 5 Prozent zurückblieb. Das EBIT konnte jedoch um 14 Prozent übertroffen werden, was auf eine Gewinnmarge von 11,5 Prozent hindeutet – deutlich über den geschätzten 9,9 Prozent.

    Die Börse reagierte enttäuscht auf die jüngsten Zahlen. Der Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec fiel auf ein Tief, das den niedrigsten Stand seit rund acht Jahren markierte. Die Aktie, die zu Corona-Hochzeiten 2021 bei 200 Euro notierte, fiel am Donnerstag zeitweise um mehr als 10 Prozent auf 42 Euro. Damit war das Unternehmen der größte Verlierer im MDax.

    Carl Zeiss Meditec

    -8,31 %
    -5,99 %
    -11,34 %
    -20,93 %
    -25,63 %
    -65,26 %
    -47,55 %
    +89,25 %
    +335,05 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

    Das Betriebsergebnis (Ebita) stieg um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro. Diese Entwicklung beruhte vor allem auf der erfolgreichen Integration neuer Produkte und der Übernahme von Dutch Ophthalmic. Dennoch blieb die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr eher vorsichtig: Carl Zeiss Meditec erwartet ein moderates Umsatzwachstum, wobei das operative Ergebnis stabil bleiben oder leicht ansteigen soll.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,14, was eine Steigerung von +4,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Niedrigster Stand seit 2017 Medizintechniker Carl-Zeiss-Meditec rauscht zweistellig ins Minus Trotz eines soliden Umsatzwachstums und der Bestätigung der Jahresziele belasten Zölle und Währungsrisiken das Ergebnis des MDAX-Konzerns. Anleger strafen die Carl-Zeiss-Aktie gnadenlos ab.