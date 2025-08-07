ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro
- Jefferies stuft SMA Solar auf "Underperform" ein.
- Kursziel bleibt bei 16 Euro, Eckdaten bestätigt.
- Enttäuschende Auftragsentwicklung sorgt für Sorgen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 20,20 auf Tradegate (07. August 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -7,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,97 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 699,55 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -19,56 %/+10,61 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 16 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19663332-studie-oekostrom-faellt-rasant-preis-oel-gas
" ... UN-Generalsekretär António Guterres sieht die Welt deshalb am Beginn einer neuen Ära: "Die Zukunft der sauberen Energie ist kein Versprechen mehr. Sie ist eine Tatsache. Keine Regierung, keine Industrie, kein Sonderinteresse kann sie aufhalten", sagte der 76-jährige Portugiese in New York bei der Vorstellung des Berichts. "Länder, die an fossilen Brennstoffen festhalten, schützen nicht ihre Wirtschaft - sie sabotieren sie", so Guterres. ..."