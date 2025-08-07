Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 20,20 auf Tradegate (07. August 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -7,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,97 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 699,55 Mio..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -19,56 %/+10,61 % bedeutet.