    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 4,257EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ruairi Cullinane
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 4,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00, was eine Steigerung von +16,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie …