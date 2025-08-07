RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 4,257EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 4,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



