Vistra überrascht: Umsatzsteigerung trotz 490 Millionen Dollar Rückschlag!

Der US-Energiekonzern Vistra legte am Donnertstag seinen Geschäftsbericht vor. Angetrieben wurden die Papiere in der jüngsten Vergangenheit durch die KI-Phantasie der Anleger, denn: Irgendwo muss die Energie ja herkommen für den erhöhten Bedarf der Küntlichen Intelligenz.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Vistra meldet einen Umsatz im 2. Quartal von 4,25 Milliarden US-Dollar, das sins 10,4 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen verfehlt aber sein Ziel damit um 490 Millionen US-Dollar. Folge: Auf Tagessicht fallen die Anteilsscheine um rund 5 Prozent. Der GAAP-Nettogewinn im zweiten Quartal 2025 liegt bei 327 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen bestätigte seine Prognosen für das bereinigte EBITDA aus laufender Geschäftstätigkeit für 2025 mit 5,5 bis 6,1 Milliarden US-Dollar.

Dazu kommt ncoch der Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb von sieben Erdgasanlagen mit einer Gesamtkapazität von ca. 2.600 MW von Lotus Infrastructure Partners, wodurch unsere Erdgasflotte geografisch weiter diversifiziert werde, so Vistra in einer aktuellen Pressemitteilung.

Vistra lieferte gemischte Resultate: Der Gewinn übertraf die Erwartungen, das Unternehmen erzielte mit 327 Millionen US-Dollar mehr Gewinn als prognostiziert. Der Umsatz hingegen blieb schwächer als erwartet bei 4,25 Milliarden US-Dollar.

Mit einem KGV von etwa 27 bis 33 ist Vistra im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten eher hoch bewertet. Vistra ist klar über dem Sektor- und Industriestandard bewertet, der bei einem KVG von rund 21 notiert. Das bringt die Anleger erstmal nicht zum Strahlen!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vistra Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 164,3EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.