    Warum der Mittelstand strategisch nachrüsten muss (FOTO)

    Herford (ots) - Während Künstliche Intelligenz immer mehr Antworten im Netz
    liefert, gerät eine Unternehmensgruppe zunehmend in den digitalen Schatten: der
    Mittelstand . In Suchmaschinen noch sichtbar, verschwinden viele Betriebe in den
    Antworten von Systemen wie ChatGPT oder Gemini. Das Herforder Start-up
    geoagentur.de® will das ändern - mit einem neuen Ansatz namens Generative Engine
    Optimization (GEO) .

    "Immer weniger Menschen durchforsten das Internet aktiv mit klassischen
    Suchmaschinen wie Google oder Bing", sagt Gründer Jonas Frewert . "Stattdessen
    verlassen sie sich direkt auf die Antworten von generativen KI-Modellen - und
    genau dort fehlt der Mittelstand oft komplett."

    GEO setzt da an, wo klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) an ihre Grenzen
    stößt. Es geht nicht mehr nur um Keywords oder Rankings, sondern um
    maschinenlesbare Inhalte, Quellenklarheit und semantisch saubere
    Informationsarchitektur. Denn wer in der generativen KI nicht genannt wird,
    existiert für viele Nutzer schlichtweg nicht.

    Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind davon betroffen. Viele sind in ihrer
    Nische stark verankert - aber online oft nur unzureichend dokumentiert. Die
    Folge : Sie werden von den KI-Systemen nicht erkannt und in deren Antworten
    nicht genannt.

    Mit GEO will Jonas Frewert das ändern. Der Ansatz soll Unternehmen fit machen
    für eine digitale Zukunft, in der Sichtbarkeit nicht mehr gesucht, sondern
    generiert wird.

    Mehr Informationen unter: https://geoagentur.de/

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
