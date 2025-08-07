Warum der Mittelstand strategisch nachrüsten muss (FOTO)

Googles Werbegeschäft startet gut in die KI-Ära





MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) -Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst rasant weiter, während der Internet-Konzern seine Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz umgestaltet. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 71,34 Milliarden Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. KI beeinflusse alle Teile des Geschäfts positiv, betonte Google US02079K1079-Chef Sundar Pichai am Mittwoch nach US-Börsenschluss.





Werbung bei Google erwirtschaftet nach wie vor den Großteil der Erlöse des Mutterkonzerns Alphabet US02079K3059. Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit sinkt in vielen Fällen der Anreiz, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdient aber Google das Geld - und Unternehmen, die Werbung bei dem Internet-Konzern schalten, bekommen so Nutzer auf ihre Websites.



