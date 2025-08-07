KI-Sichtbarkeit
Warum der Mittelstand strategisch nachrüsten muss (FOTO)
Herford (ots) - Während Künstliche Intelligenz immer mehr Antworten im Netz
liefert, gerät eine Unternehmensgruppe zunehmend in den digitalen Schatten: der
Mittelstand . In Suchmaschinen noch sichtbar, verschwinden viele Betriebe in den
Antworten von Systemen wie ChatGPT oder Gemini. Das Herforder Start-up
geoagentur.de® will das ändern - mit einem neuen Ansatz namens Generative Engine
Optimization (GEO) .
"Immer weniger Menschen durchforsten das Internet aktiv mit klassischen
Suchmaschinen wie Google oder Bing", sagt Gründer Jonas Frewert . "Stattdessen
verlassen sie sich direkt auf die Antworten von generativen KI-Modellen - und
genau dort fehlt der Mittelstand oft komplett."
GEO setzt da an, wo klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) an ihre Grenzen
stößt. Es geht nicht mehr nur um Keywords oder Rankings, sondern um
maschinenlesbare Inhalte, Quellenklarheit und semantisch saubere
Informationsarchitektur. Denn wer in der generativen KI nicht genannt wird,
existiert für viele Nutzer schlichtweg nicht.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind davon betroffen. Viele sind in ihrer
Nische stark verankert - aber online oft nur unzureichend dokumentiert. Die
Folge : Sie werden von den KI-Systemen nicht erkannt und in deren Antworten
nicht genannt.
Mit GEO will Jonas Frewert das ändern. Der Ansatz soll Unternehmen fit machen
für eine digitale Zukunft, in der Sichtbarkeit nicht mehr gesucht, sondern
generiert wird.
Mehr Informationen unter: https://geoagentur.de/
