    BAADER BANK stuft LEG Immobilien auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
