BAADER BANK stuft LEG Immobilien auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Andre Remke
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
