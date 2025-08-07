BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers verdeutlichten eine quartalsweise Verbesserung der Absatzmengen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mengen- und organisches Umsatzwachstum entsprächen den Konsensschätzungen. Dennoch sei Henkel vorsichtig für das zweite Halbjahr und habe wegen des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds die Umsatzprognosenspanne gekappt. Der Konsens liege zugleich aber bereits am unteren Ende der alten Spanne./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 68,86EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.





