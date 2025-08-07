BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Bei dem Immobilienkonzern stütze die hohe Profitabilität die Gewinnentwicklung, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch solides Mietwachstum und wenig Leerstand sei das Ziel für die wesentliche Ergebniskennziffer AFFO moderat angepasst worden. Er begrüßt auch, dass es von LEG wieder eine Prognose für die Ertragskennzahl FFO I gebe./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



