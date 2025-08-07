BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 30,07EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Paul Sidney
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37,20
Kursziel alt: 37,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
