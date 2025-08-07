    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 30,07EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Paul Sidney
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37,20
    Kursziel alt: 37,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,20, was eine Steigerung von +24,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern …