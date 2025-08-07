    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNabaltec AktievorwärtsNachrichten zu Nabaltec
    Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 21.08.2025

    NuWays veranstaltet am 21.08.2025 um 11:00 Uhr einen Earnings Call mit Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null der Nabaltec AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der Nabaltec AG. Johannes Heckmann (CEO) wird die wichtigsten Highlights der ersten Jahreshälfte 2025 der Nabaltec AG erläutern.

    Unternehmen: Nabaltec AG
    Datum: 21.08.2025 11:00 Uhr
    Speaker: Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q2-2025-highlights-8usx4is7

    Über Nabaltec AG:

    Nabaltec ist ein führender Hersteller umweltfreundlicher, ungiftiger Flammschutzmittel, die in Kunststoffen und industriellen Anwendungen verwendet werden. Mit seinem Produktsortiment ist das Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten gut positioniert, die durch eine zunehmend strengere Regulierung geprägt sind. Mit Böhmiten (Beschichtungslösung für EV-Batterien) und seinem Gap Filler (Klebstoff-Anwendungen für EV-Batterien) sollte das Unternehmen erheblich von der Elektrifizierung der Automobilindustrie profitieren. Nabaltec betreibt Produktionsstätten in Deutschland und den USA.




