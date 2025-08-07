Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 21.08.2025

Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Johannes Heckmann (CEO) wird die wichtigsten Highlights der ersten Jahreshälfte 2025 der Nabaltec AG erläutern.Nabaltec AG21.08.2025 11:00 UhrJohannes Heckmann, null und Günther Spitzer, nullNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q2-2025-highlights-8usx4is7+++Über Nabaltec AG:

Nabaltec ist ein führender Hersteller umweltfreundlicher, ungiftiger Flammschutzmittel, die in Kunststoffen und industriellen Anwendungen verwendet werden. Mit seinem Produktsortiment ist das Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten gut positioniert, die durch eine zunehmend strengere Regulierung geprägt sind. Mit Böhmiten (Beschichtungslösung für EV-Batterien) und seinem Gap Filler (Klebstoff-Anwendungen für EV-Batterien) sollte das Unternehmen erheblich von der Elektrifizierung der Automobilindustrie profitieren. Nabaltec betreibt Produktionsstätten in Deutschland und den USA.