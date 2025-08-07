Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 21.08.2025
NuWays veranstaltet am 21.08.2025 um 11:00 Uhr einen Earnings Call mit Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null der Nabaltec AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Unternehmen: Nabaltec AG
Datum: 21.08.2025 11:00 Uhr
Speaker: Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q2-2025-highlights-8usx4is7
Über Nabaltec AG:
Nabaltec ist ein führender Hersteller umweltfreundlicher, ungiftiger Flammschutzmittel, die in Kunststoffen und industriellen Anwendungen verwendet werden. Mit seinem Produktsortiment ist das Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten gut positioniert, die durch eine zunehmend strengere Regulierung geprägt sind. Mit Böhmiten (Beschichtungslösung für EV-Batterien) und seinem Gap Filler (Klebstoff-Anwendungen für EV-Batterien) sollte das Unternehmen erheblich von der Elektrifizierung der Automobilindustrie profitieren. Nabaltec betreibt Produktionsstätten in Deutschland und den USA.