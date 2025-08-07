    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    SPD-Fraktion

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brosius-Gersdorf hätte Gericht gut getan

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD bedauert Rückzug von Brosius-Gersdorf sehr.
    • Miersch fordert mehr Verlässlichkeit von der Union.
    • Brosius-Gersdorf wäre wertvolle Bereicherung gewesen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktion bedauert den Rückzug von Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und fordert zugleich mehr Verlässlichkeit vom Koalitionspartner Union. "Wir werden als SPD-Bundestagsfraktion einen neuen Vorschlag für eine geeignete Besetzung unterbreiten, weiterhin mit klarer Orientierung an fachlicher Exzellenz", kündigte Fraktionschef Matthias Miersch an. "Wir erwarten von unserem Koalitionspartner, dass Absprachen künftig Bestand haben. Ein solcher Vorgang darf sich nicht wiederholen."

    Die vor allem in der Union umstrittene Richterkandidatin Brosius-Gersdorf hatte zuvor ihren Rückzug verkündet. Diese Entscheidung bedauere er zutiefst, betonte Miersch. Sie sei eine herausragende Juristin, die Ziel einer beispiellosen Kampagne geworden sei. Die Unionsfraktion habe nicht einmal ein persönliches Gespräch mit der Kandidatin ermöglicht. All das hinterlasse Spuren, betonte der SPD-Fraktionschef.

    Miersch stellte sich erneut hinter die von der SPD nominierte Kandidatin. "Denn Frauke Brosius-Gersdorf hätte dem Bundesverfassungsgericht gutgetan: mit ihrer wissenschaftlichen Tiefe, ihrer Erfahrung, ihrem klaren Kompass für Grund- und Freiheitsrechte." Dass sie sich nun aus dem Verfahren zurückziehe, sei ein alarmierendes Signal für die politische Kultur und auch für die Unabhängigkeit der Institutionen./tam/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    SPD-Fraktion Brosius-Gersdorf hätte Gericht gut getan Die SPD-Fraktion bedauert den Rückzug von Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und fordert zugleich mehr Verlässlichkeit vom Koalitionspartner Union. "Wir werden als SPD-Bundestagsfraktion einen neuen Vorschlag für eine geeignete Besetzung …