    BERENBERG stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der durchschnittliche Umsatz pro Kunde (ARPU) nachgelassen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem tendenziell eher enttäuschenden Bericht. Auch die Neukunden das Streamingdienstes Waipu.TV hätten die Erwartungen nicht erfüllt./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:44 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Shekhan Ali
    Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



