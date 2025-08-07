Börsen Update Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +3,65 %

Der MDAX steht bei 31.307,84 PKT und gewinnt bisher +1,46 %. Top-Werte: IONOS Group +7,05 %, Lanxess +5,54 %, AUTO1 Group +5,53 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -8,05 %, RENK Group -5,67 %, freenet -5,40 %

Der DAX steht bei 24.303,19 PKT und gewinnt bisher +1,49 %. Top-Werte: Allianz +5,23 %, Heidelberg Materials +4,98 %, BASF +4,84 % Flop-Werte: Rheinmetall -4,23 %, Deutsche Telekom -3,65 %, E.ON -1,64 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.770,87 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: IONOS Group +7,05 %, Bechtle +4,06 %, SILTRONIC AG +3,70 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -8,05 %, freenet -5,40 %, HENSOLDT -3,76 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.339,04 PKT und steigt um +1,56 %.

Top-Werte: Allianz +5,23 %, BASF +4,84 %, DHL Group +4,12 %

Flop-Werte: Rheinmetall -4,23 %, Deutsche Telekom -3,65 %, Enel -1,09 %

Der ATX bewegt sich bei 4.685,69 PKT und steigt um +2,27 %.

Top-Werte: Lenzing +14,14 %, Raiffeisen Bank International +12,43 %, Wienerberger +9,07 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,61 %, Telekom Austria -0,11 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,69 %

Der SMI steht aktuell (13:59:39) bei 11.866,45 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: Geberit +3,80 %, UBS Group +2,74 %, Partners Group Holding +2,26 %

Flop-Werte: Amrize -9,60 %, Givaudan -0,08 %, Lonza Group -0,03 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:19) bei 7.717,99 PKT und steigt um +1,29 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +5,73 %, Compagnie de Saint-Gobain +3,09 %, Accor +2,85 %

Flop-Werte: Thales -2,85 %, ENGIE -1,60 %, ORANGE -1,08 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.598,34 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,81 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,53 %, Sandvik +2,47 %

Flop-Werte: Telia Company -1,49 %, Tele2 (B) -0,87 %, AstraZeneca -0,71 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +3,65 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,49 %, Coca-Cola HBC +2,18 %, Public Power +2,13 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,44 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,13 %