Datadog Registered (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 07.08.2025

Die Datadog Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 132,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +15,04 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Datadog Registered (A) über einen Zuwachs von +24,31 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -6,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Datadog Registered (A) auf -16,11 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -6,11 % 1 Monat -11,12 % 3 Monate +24,31 % 1 Jahr +21,53 %

Es gibt 319 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,14 Mrd.EUR wert.

Second quarter revenue grew 28% year-over-year to $827 million Robust growth of larger customers, with about 3,850 $100k+ ARR customers, up from about 3,390 a year ago Unveiled more than 125 products, capabilities and features at DASH 2025 NEW …

