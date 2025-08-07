AKTIEN IM FOKUS
Mögliches Putin-Trump-Treffen stärkt Infrastruktur-Profiteure
- Waffenstillstand steigert Aktien von Bauunternehmen.
- Heidelberg Materials erreicht fast Rekordhoch.
- Analyst sieht Treffen von Trump und Putin positiv.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg hat am Donnerstag potenzielle Profiteure infrastruktureller Investitionen nach oben getrieben. So gewannen Heidelberg Materials 5,3 Prozent auf 206,90 Euro und näherten sich dem Rekordhoch von vor einem Monat bei 207,70 Euro stark an.
In der zweiten Reihe verteuerten sich die Aktien des Baudienstleisters Hochtief um 2,9 Prozent. Im SDax der Nebenwerte stiegen die Papiere des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson um 5,2 Prozent. Auch Unternehmen wie Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich und Kion, Hersteller von Bauchemikalien wie Wacker Chemie und der Motorenbauer Deutz stehen im Blick.
Ein etwaiges Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-Präsidenten Trump nannte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB "sehr positive Neuigkeiten". Selbst dann, wenn es zunächst nur zu einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin kommen sollte und der ukrainische Präsident Selenskyj zunächst außen vor bleibe. Es wäre "ein erster, wichtiger Schritt"./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 206,2 auf Tradegate (07. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,76 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -99,52 %/+14,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Neuson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: 12111_20250430114317_wn2024
Also laufen lassen. Schon 60% plus in 2025. Es gibt grössere Problemfälle in meinem Portfolio.
Letztes Jahr waren wir vor Divi im Hoch bei 18,80 und dieses Jahr bei einer Divi von mickrigen 0,60 bei 22,xx
enger Markt da treibt irgend jemand sein Spiel und zieht dann möglicherweise den Stöpsel raus, wenn es niemand erwartet.