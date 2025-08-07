    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    AKTIEN IM FOKUS

    Mögliches Putin-Trump-Treffen stärkt Infrastruktur-Profiteure

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenstillstand steigert Aktien von Bauunternehmen.
    • Heidelberg Materials erreicht fast Rekordhoch.
    • Analyst sieht Treffen von Trump und Putin positiv.
    AKTIEN IM FOKUS - Mögliches Putin-Trump-Treffen stärkt Infrastruktur-Profiteure
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg hat am Donnerstag potenzielle Profiteure infrastruktureller Investitionen nach oben getrieben. So gewannen Heidelberg Materials 5,3 Prozent auf 206,90 Euro und näherten sich dem Rekordhoch von vor einem Monat bei 207,70 Euro stark an.

    In der zweiten Reihe verteuerten sich die Aktien des Baudienstleisters Hochtief um 2,9 Prozent. Im SDax der Nebenwerte stiegen die Papiere des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson um 5,2 Prozent. Auch Unternehmen wie Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich und Kion, Hersteller von Bauchemikalien wie Wacker Chemie und der Motorenbauer Deutz stehen im Blick.

    Ein etwaiges Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-Präsidenten Trump nannte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB "sehr positive Neuigkeiten". Selbst dann, wenn es zunächst nur zu einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin kommen sollte und der ukrainische Präsident Selenskyj zunächst außen vor bleibe. Es wäre "ein erster, wichtiger Schritt"./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 206,2 auf Tradegate (07. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,76 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -99,52 %/+14,06 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

