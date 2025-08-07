Mögliches Putin-Trump-Treffen stärkt Infrastruktur-Profiteure

Ein etwaiges Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-Präsidenten Trump nannte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB "sehr positive Neuigkeiten". Selbst dann, wenn es zunächst nur zu einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin kommen sollte und der ukrainische Präsident Selenskyj zunächst außen vor bleibe. Es wäre "ein erster, wichtiger Schritt"./bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 206,2 auf Tradegate (07. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,76 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -99,52 %/+14,06 % bedeutet.