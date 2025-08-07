DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach detaillierten Quartalszahlen von 750 auf 600 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten sich nur wenig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, aber dennoch für nochmals deutliche Kursverluste gesorgt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit biete sich Anlegern eine günstige Kaufgelegenheit./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,77 % und einem Kurs von 42,47EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 750

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



