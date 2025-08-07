Maxus Mining startet Explorationsprogramm 2025 auf dem Kupferprojekt Penny in British Columbia

7. August 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus” oder das „Unternehmen”) (CSE: MAXM | FWB: R7V) gibt den Beginn seines Explorationsprogramms 2025 (das „Programm”) auf seinem Kupferprojekt Penny (das „Konzessionsgebiet Penny” oder das „Projekt”) in British Columbia (Kanada) bekannt.

Das Unternehmen hat Resourceful Geoscience Solutions Inc. („RGS“) und Expert Geophysics Limited („Expert Geophysics“) mit der Durchführung des Programms beauftragt, das vom Unternehmen erstmals am 10. Juli 2025 angekündigt wurde. RGS ist ein multidisziplinäres Beratungsunternehmen für Mineralexploration mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Durchführung von Projekten. Expert Geophysics ist ein geophysikalisches Unternehmen, das sich auf weltweite luftgestützte geophysikalische Untersuchungen spezialisiert hat und die neuesten Innovationen im Bereich der luftgestützten geophysikalischen Technologie anbietet.

Wie am 10. Juli 2025 berichtet, umfasst das Programm eine luftgestützte Mobile Magnetotelluric-Untersuchung („MMT“) über der gesamten Claim-Gruppe, die das Projekt umfasst, sowie nachfolgende detaillierte Untersuchungen der mineralisierten Ausbissen und geochemischen Anomalien vor Ort, die bei früheren Explorationsarbeiten identifiziert wurden.

Fachleute von RGS haben bereits die ersten Phasen des Programms abgeschlossen, die eine umfassende Datenerfassung und eine fachkundige Überprüfung des Projekts durch den assoziierten Oberflächengeologen von RGS zur Optimierung der Feldmethoden umfassten. Die Feldteams sind am 7. August 2025 auf dem Projekt eingetroffen, um mit einer detaillierten geochemischen Bodenuntersuchung zu beginnen. Weitere Zielsetzungen des Programms sind Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen und eine Orientierungsuntersuchung, um die Wirksamkeit der Probenentnahmen an der Basis des Geschiebemergels für zukünftige Explorationsvorhaben auf dem Projekt zu überprüfen.

Das Unternehmen wird weitere Updates veröffentlichen, sobald das Programm voranschreitet.

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, kommentierte: „Mit der Auswahl dieser hochkompetenten Dienstleister freuen wir uns darauf, das Programm in Angriff zu nehmen. Das Konzessionsgebiet Penny befindet sich in einem gut ausgestatteten und höffigen Mineralbezirk. Dieses Programm, insbesondere die projektumfassende geophysikalische Untersuchung, ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt, und wir sind gespannt darauf, welche Erkenntnisse die Ergebnisse dieser Arbeiten liefern werden.”

Abbildung 1. Regionalkarte mit Konzessionsgebiet Penny

Kupferprojekt Penny

Frühere Explorationsprogramme identifizierten mehrere Zonen mit hochgradiger Kupfermineralisierung auf dem Projekt, die mit Gold-, Baryt- und Zinkgehalten in Verbindung stehen. Diese Ergebnisse heben das starke Mineralpotenzial im Konzessionsgebiet Penny hervor und rechtfertigen weitere Untersuchungen. Eine neu entdeckte Zone mit verdeckten Ausbissen lieferte Analyseergebnisse von bis zu 1.920 ppm Cu, 41 ppb Au und 1.310 ppm Ba über eine Streichlänge von etwa 50 Metern.1 Das Gebiet um das Projekt herum war in den vergangenen mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, darunter jüngste Arbeiten wie Gesteinsprobenahmen und kleinere geologische Kartierungen. Kürzlich wurden insgesamt siebzehn (17) Stichproben aus Eisenoxidbrekzien, kleinen Quarzgängen und Klüften mit Limonit und/oder Kupfer sowie aus Sedimenthorizonten mit disseminierter Kupfermineralisierung im Projektgebiet entnommen.1

Abbildung 2. Claims des Konzessionsgebiets Penny in der Nähe der ehemals produzierenden Mine Sullivan2

Mehrere mineralisierte Proben wurden aus den Sedimenthorizonten der Upper und Middle Creston Formation im gesamten Projektgebiet entnommen. Eingelagerte und dünne Quarzitlinsen mit sichtbaren Bornit-, Chalkopyrit- und Malachit-Einschlüssen zeigten Kupfergehalte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12).1 Die Lage des Projekts südlich der bedeutenden ehemaligen Mine Sullivan in Kimberley, BC, hat im vergangenen Jahr Einzelpersonen sowie kleine und große Explorationsunternehmen zu Explorationsaktivitäten angeregt.1

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Sean Hillacre, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat die Ergebnisse und Informationen zu benachbarten Liegenschaften nicht verifiziert; diese Angaben sind nicht zwingend repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Penny-Projekt, das Gegenstand dieser Mitteilung ist.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 14.356 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 8.178 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 422 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten1. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten1.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO₃4. Die Antimonprojekte Altura und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Altura liegt im Streichen der jüngsten Antimonentdeckung von Equinox Resources, wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde5. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden.6

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft, potenzielle Vorteile der Durchführung des Programms und den Abschluss des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

