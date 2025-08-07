Wirtschaft
Rheinmetall stößt an Grenze der Produktionskapazitäten
Foto: Rheinmetall (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht sein Unternehmen an der Grenze der Produktionskapazitäten. Der Konzern werde im laufenden Jahr um bis zu 40 Prozent im Defence-Bereich wachsen, ein weiterer Ausbau sei jedoch nur begrenzt möglich, sagte er den Sendern RTL und ntv.
Hintergrund ist die öffentliche Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach noch höheren Liefermengen. Papperger stellt klar: "Ich habe persönlich mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas falsch aufgefasst worden. Er weiß, dass wir eine Menge liefern". Rheinmetall arbeite kontinuierlich am Ausbau der Kapazitäten und plane große Investitionen.
Positiv äußerte sich Papperger über das Beschaffungswesen der Bundeswehr: "Es ist viel besser geworden. Und die Menge, also was heute umgesetzt wird, auch in 25-Millionen-Vorlagen, die ist gigantisch". Trotz dieser Herausforderungen ist Papperger zuversichtlich. "Die Steigerung ist möglich durch neue Werke, durch all die Investitionen, die wir machen". Er betonte, Rheinmetall sei auch im internationalen Vergleich gut aufgestellt - trotz angespannter Lieferketten. "Die Abhängigkeit von China für uns als Konzern im Defence Bereich ist nicht sehr groß. Wir haben eine Abhängigkeit in der Lieferkette, die unter einem Prozent ist".
MrEstate schrieb 29.06.25, 11:13
Ich denke, dass der enorme Vorteil aus der Übernahme bei weitem nicht eingepreist ist. Der Nettogewinn könnte sich allein aus den Synergien um ca. 60 Prozent erhöhen. 250 Mio sollen es pro Jahr an positiven Synergieeffekten sein. Höheres Wachstum mE noch nicht berücksichtigt. Dazu noch sie üppigen Dividenden insbesondere Sonderdividende. Mein kurzfristiges Ziel wären 45 Eur die Aktiemitdiskutieren »
Herbert H schrieb 27.06.25, 13:41
RTL-Nederland-Verkauf genehmigt!!! 5 EUR Dividende im Mai 2026mitdiskutieren »
carfal schrieb 27.06.25, 12:22
Anbei folgende Meldung, als hätte der meinen Post von heute morgen hier gelesen:mitdiskutieren »
BERLIN, 27. Jun (Reuters) - RTL plant, im nächsten Jahr eine "signifikante Dividende" an die Aktionäre auszuschütten, sagte der Vorstandsvorsitzende am Freitag gegenüber Investoren und fügte hinzu, dass der europäische Medienkonzern den Preis von 150 Millionen Euro ($176 Millionen)
für die Übernahme von Sky Deutschland problemlos finanzieren kann.
"Wenn überhaupt, dann wird der Schuldenstand von RTL sinken.
Natürlich werden wir nächstes Jahr auch eine hohe Dividende ausschütten.... Machen Sie sich also bitte keine Sorgen um die Finanzierung", sagte Thomas Rabe in einem Telefonat nach der Ankündigung des Deals (link).
