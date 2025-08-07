GOLDMAN SACHS stuft Siemens Energy auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach den Zahlen des dritten Geschäftsquartals von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Konzernebene hätten der Gewinn, der Cashflow und die Aufträge die Erwartungen übertroffen, schrieb Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seine Schätzungen und das Modell für den Energietechnikkonzern bezog er auch eine Anleihetransaktion und eine gestiegene Sektorbewertung ein./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte