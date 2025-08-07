TIN INN: Fixe Reisekosten für flexible Geschäftsreisen!
TIN INN Holding AG bietet ein flexibles Abo-Modell für Geschäftsreisende, das planbare Kosten und Nachhaltigkeit vereint. Mit Paketen ab 600 Euro netto wird eine neue Ära des Reisens eingeläutet.
Foto: adobe.stock.com
- TIN INN Holding AG führt ein abonnementbasiertes Übernachtungskonzept für Geschäftskunden ein, das planbare Reisekosten und hohe Flexibilität bietet.
- Das Abo-Modell richtet sich an Unternehmen mit hoher Reisetätigkeit und umfasst drei Staffelpakte: „Basic“, „Pro“ und „Unlimited“, ab Preisen von EUR 600 netto für zehn Nächte.
- Ziel ist die Steigerung der Wochentagsauslastung der Hotels sowie die Bereitstellung einer klaren Kostenstruktur und ESG-konformer Unterbringung.
- Abo-Kunden profitieren von einem 100 % digitalisierten Gästeprozess, kontaktlosem Zugang und nachhaltigen Standorten, inklusive optionalem ESG-Reporting.
- Zehn Abonnements pro Standort können jährlich über 16% Umsatzsteigerung bei minimalem personellen Mehraufwand generieren.
- TIN INN entwickelt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern und zielt auf Märkte in Mittelstädten ab, die von traditionellen Hotelketten oft nicht bedient werden.
