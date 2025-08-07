RBC hebt Ziel für IAG auf 500 Pence - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 4,263 auf Tradegate (07. August 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,18 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,19 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0688. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -29,63 %/+11.628,83 % bedeutet.