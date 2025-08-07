ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für IAG auf 500 Pence - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel für IAG auf 500 Pence an
- Einstufung bleibt bei "Outperform" nach Halbjahreszahlen
- Positive Aussichten durch Kapazitäten und Rückkäufe
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 4,263 auf Tradegate (07. August 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,18 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,19 Mrd..
International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0688. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -29,63 %/+11.628,83 % bedeutet.
