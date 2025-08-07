Neue Siemens-Strategie
Neue Prozesse - aber keine neue Struktur
Foto: Siemens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue "One Tech Company"-Strategie von Siemens nimmt offenbar Gestalt an. Es werde tiefgreifende Veränderungen in den Prozessen geben, aber keinen radikalen Umbau der Strukturen, berichtet das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Unternehmens- und Aufsichtsratskreise. Die Kernsparten Digital Industries und Smart Infrastructure sollen demnach entgegen Spekulationen nicht zusammengelegt werden.
Siemens-Chef Roland Busch will im Dezember auf einem Kapitalmarkttag die Ergebnisse des Strategieprozesses und neue Mittelfristziele verkünden. Intern fürchten manche, dass Investoren enttäuscht werden könnten, weil nicht tiefer in die Struktur eingegriffen wird. Kurzfristig will sich Siemens nach Informationen des "Handelsblatts" auch nicht von der Mehrheit an der Medizintechniktochter Healthineers trennen.
Ingo Speich von Deka Investment sagte der Zeitung, operativ laufe es bei Siemens in der aktuellen Struktur ja auch gut. Der Konzern müsse aber "mutig sein und ambitionierte Ziele verkünden", um Enttäuschungen zu vermeiden. "Siemens muss eine Wachstumsstory generieren."
BlackZock schrieb 18.07.25, 22:27
Glaube hier nicht an den Ausbruch nach oben, den die ganzen Börsensuperexperten seit Tagen für Siemens prophezeien. Die Aktie ist heute wieder am oberen Ende des kurzfristigen Trendkanals abgeprallt und wurde den ganzen Tag immer weiter runterverkauft. Das ist ein schlechtes Zeichen.
Ist auch nicht die Jahreszeit dafür, denke eher sie wird bis Ende Juli stagnieren und dann mit dem Gesamtmarkt zusammen im August korrigieren. Danach kann's auch wieder weiter aufwärts gehen. Aber wer jetzt long geht, der hat eigentlich alles gegen sich. Charttechnik, Saisonalität, und die ganzen schlauen Börsenexperten als Kontraindikator.
Meine Meinung. Bin selber seit ca. Anfang Mai long, hab also noch ein bisschen Puffer gegenüber meinem Einstand. Aber ich erwarte hier für die nächste Zeit recht klar fallende Kurse.
Zimbo1968 schrieb 17.07.25, 14:37
Industrie und Arbeit: Siemens baut in Eintracht um und ab und auf | STERN.de https://share.google/z02mOXTtPeMq6ZoOi
Immer gut, wenn man sich einigt😀
BG vom Zimbo
bödel schrieb 14.02.25, 09:30
Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie rund 38 Prozent (DAX: 33%) zulegen. Seit Beginn des laufenden Jahres beträgt das Plus bereits 19 Prozent (DAX: 13%). Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ging der vom Tief im vergangenen August (150,68 EUR) gestartete Aufwärtstrend zuletzt in eine Beschleunigungsphase über.
Mit dem gestrigen hochvolumigen Kurssprung in Reaktion auf die Veröffentlichung starker Quartalszahlen arbeitete der Wert das klassische Spiegelungsziel der letzten im Mai initiierten Korrekturwelle ab und verzeichnete ein Rekordhoch bei 228,10 EUR. Eine mehrtägige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Im heutigen Handel wird das Papier ex-Dividende (5,20 EUR) gehandelt. Charttechnisch bleiben die Bullen auch in der kurzen Frist im Vorteil, solange die Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 214,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Weitere mögliche Auffangbereiche lassen sich bei 209,00/209,95 EUR und 206,45/206,75 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 196,37-199,20 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine plausible nächste Zielregion aus der Fibonacci-Analyse bei 243,89/250,69 EUR.
