Neue Prozesse - aber keine neue Struktur

Glaube hier nicht an den Ausbruch nach oben, den die ganzen Börsensuperexperten seit Tagen für Siemens prophezeien. Die Aktie ist heute wieder am oberen Ende des kurzfristigen Trendkanals abgeprallt und wurde den ganzen Tag immer weiter runterverkauft. Das ist ein schlechtes Zeichen.





Ist auch nicht die Jahreszeit dafür, denke eher sie wird bis Ende Juli stagnieren und dann mit dem Gesamtmarkt zusammen im August korrigieren. Danach kann's auch wieder weiter aufwärts gehen. Aber wer jetzt long geht, der hat eigentlich alles gegen sich. Charttechnik, Saisonalität, und die ganzen schlauen Börsenexperten als Kontraindikator.





Meine Meinung. Bin selber seit ca. Anfang Mai long, hab also noch ein bisschen Puffer gegenüber meinem Einstand. Aber ich erwarte hier für die nächste Zeit recht klar fallende Kurse.