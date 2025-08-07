    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 159 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sein gekapptes Kursziel spiegele die rückläufigen Schätzungen wider, nachdem der Konsumgüterhersteller seine Umsatzprognose gesenkt habe, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die kurzfristige Stimmung zunächst negativ bleiben dürfte, bekräftige er sein Anlageurteil für die Aktie angesichts ihrer deutlich gesunkenen Bewertung./rob/ck/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:37 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 100,4EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Callum Elliott
    Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 129
    Kursziel alt: 159
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 129,00, was eine Steigerung von +27,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 159 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sein gekapptes Kursziel spiegele die rückläufigen Schätzungen wider, nachdem der …