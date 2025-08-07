BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 159 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sein gekapptes Kursziel spiegele die rückläufigen Schätzungen wider, nachdem der Konsumgüterhersteller seine Umsatzprognose gesenkt habe, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die kurzfristige Stimmung zunächst negativ bleiben dürfte, bekräftige er sein Anlageurteil für die Aktie angesichts ihrer deutlich gesunkenen Bewertung./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 100,4EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 159
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 159
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte