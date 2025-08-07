BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 159 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sein gekapptes Kursziel spiegele die rückläufigen Schätzungen wider, nachdem der Konsumgüterhersteller seine Umsatzprognose gesenkt habe, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die kurzfristige Stimmung zunächst negativ bleiben dürfte, bekräftige er sein Anlageurteil für die Aktie angesichts ihrer deutlich gesunkenen Bewertung./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 100,4EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.



