    Ethereum, XRP & Co. steigen wieder – Trump-Initiativen schüren neue Hoffnung!

    ETF-Zuflüsse kehren zurück, Altcoins steigen teils über 5 Prozent. Trumps neue Krypto-Strategie könnte den Markt nachhaltig verändern.

    Foto: Dall-E

    Während Bitcoin nach einem holprigen Wochenstart nun wieder bei 116.540 US-Dollar rund 2 Prozent im Plus notiert, richtet sich der Blick der Märkte zunehmend auf Altcoins wie Ethereum, XRP und Solana die wieder Stärke zeigen.

    Ethereum führt die Rallye aktuell an und liegt mit 5,33 Prozent im Plus bei 3.815,38 US-Dollar. XRP springt erneut über die psychologisch wichtige Marke von 3 US-Dollar, ein Plus von 4,45 Prozent. Auch Solana (+5,3 Prozent), Dogecoin (+5,95 Prozent) und Cardano (+5,14 Prozent) verzeichnen kräftige Zugewinne (Stand: 13:30 Uhr MESZ). Das Gesamtbild deutet auf ein mögliches Comeback der Altcoin-Season hin – angeheizt von geopolitischen Entwicklungen und regulatorischen Signalen aus den USA.

    Trump schiebt Krypto wieder ins Zentrum der US-Finanzpolitik

    Ein zentraler Kurstreiber ist eine neue Executive Order von Präsident Donald Trump. Mit dem Ziel, Kryptowährungen, Private Equity und alternative Assets in US-Rentenpläne (401(k)) zu integrieren, hat Trump das US-Arbeitsministerium angewiesen, bestehende regulatorische Hürden zu überarbeiten.

    Sollte die Maßnahme vollständig umgesetzt werden, könnte sie Anlegern den direkten Zugang zu Bitcoin-ETFs und anderen Krypto-Produkten im Rahmen ihrer Altersvorsorge ermöglichen – ein Markt mit einem Volumen von über 12,5 Billionen US-Dollar. Analysten sprechen bereits von einem "strukturverändernden Signal", das die Adaption digitaler Assets im Mainstream entscheidend vorantreiben könnte.

    Bitcoin- und Ethereum-ETFs wieder im Aufwind

    Parallel dazu verzeichneten Bitcoin-ETFs erstmals seit vier Tagen wieder Nettozuflüsse – insgesamt 91,6 Millionen US-Dollar am Mittwoch. Auch Ethereum-ETFs zogen mit 110,4 Millionen US-Dollar in den letzten 48 Stunden nach. Marktbeobachter werten das als klaren Stimmungsumschwung nach der geldpolitisch bedingten Schwächephase der Vorwoche.

    "Das Marktvertrauen scheint zurückzukehren, Anleger bewerten die makroökonomische Lage wieder risikofreudiger", so Shawn Young, Chefanalyst bei MEXC Research.

     

    XRP durchbricht Marke von 3 US-Dollar – SEC-Entscheidung im Fokus

    Ein weiterer Fokus liegt auf XRP. Nachdem Ripple den Rückzug seiner Berufung im laufenden Verfahren gegen die SEC ankündigte, erwarten Marktteilnehmer noch heute eine Entscheidung der US-Börsenaufsicht. Sollte XRP endgültig den Status eines "Nicht-Wertpapiers" erhalten, wäre eine der letzten großen regulatorischen Hürden gefallen.

    Gleichzeitig wurde bekannt, dass Japans Finanzriese SBI Holdings einen Bitcoin-XRP-ETF beantragt hat – ein Indikator für die wachsende institutionelle Nachfrage auch außerhalb der USA.

    Altcoin-Season: Binance-Zuflüsse erreichen 18-Monats-Hoch

    Laut einer aktuellen Analyse von CryptoQuant verzeichnen Altcoin-Einzahlungen auf Binance ein neues Hoch – über 45.000 Transaktionen innerhalb einer Woche. Das deutet darauf hin, dass Trader verstärkt Positionen in kleineren Coins aufbauen – ein typisches Verhalten in frühen Phasen einer Altseason.

    "Solche Inflow-Spitzen sind meist ein Vorläufer für verstärkte Handelsaktivitäten und Rotation aus Bitcoin heraus in riskantere Assets", so Analyst Maartum von CryptoQuant. 

    Ethereum: Netzwerknutzung steigt, Stablecoins treiben Aktivität

    Fundamental kann Ethereum heute überzeugen. Die täglichen Transaktionen im Netzwerk erreichten mit 1,87 Millionen fast das Allzeithoch. Treiber sind vor allem Tether (USDT) und USD Coin (USDC), die durch den regulatorischen Rückenwind des GENIUS Act wieder verstärkt genutzt werden. 

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



