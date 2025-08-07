DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Quartalszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern des Energietechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die kommenden drei Jahre um bis zu drei Prozent erhöht, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 99,34EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
