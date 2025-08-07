    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Quartalszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern des Energietechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die kommenden drei Jahre um bis zu drei Prozent erhöht, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 99,34EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +10,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Quartalszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern des Energietechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen …