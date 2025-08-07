GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Quigley zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht von der Fallhöhe, der die Aktien am Berichtstag ausgesetzt waren. Denn die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien größtenteils bestätigt worden und in puncto Rechtsstreitigkeiten sah er Fortschritte./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 25,34EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.



