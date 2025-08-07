DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen von 1000 auf 1220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe ein starkes Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnten die für 2028 ausgegebenen Geschäftsziele möglicherweise ein Jahr früher erreicht werden./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 12,58EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.