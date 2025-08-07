    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen von 1000 auf 1220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe ein starkes Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnten die für 2028 ausgegebenen Geschäftsziele möglicherweise ein Jahr früher erreicht werden./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 12,58EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12,2
    Kursziel alt: 10
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen von 1000 auf 1220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe ein starkes Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Christophe Menard in einer am …