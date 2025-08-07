DERMALOG JENETRIC präsentiert mobilen Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM erstmals in den USA (FOTO)
Hamburg / Jena / Orlando (ots) - Auf der IAI-Konferenz 2025 in Orlando stellt
DERMALOG JENETRIC erstmals den ultrakompakten Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM
vor. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Mobilität, Robustheit und
intuitiver Bedienung eröffnet das Gerät neue Einsatzmöglichkeiten im
polizeilichen Erkennungsdienst.
DERMALOG JENETRIC stellt auf der Jahrestagung internationaler Forensiker, die
vom 10. bis 16. August in Orlando stattfindet, dem Fachpublikum erstmals den
Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM vor.
Mit seiner extrem kompakten Bauweise ist der LIVETOUCH PALM kleiner als ein
Industrie-Tablet und ermöglicht damit erstmals die Finger- und
Handflächenerfassung außerhalb stationärer Umgebungen. Das robustes
IP65-Metallgehäuse und das kratzfeste Schutzglas des LIVETOUCH PALM sorgen für
den ausfallfreien, mobilen Einsatz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ein weiteres Highlight ist die herausragende Benutzerfreundlichkeit: Ein
integriertes Farbdisplay führt den Anwender durch den gesamten
Erfassungsprozess. In Kombination mit akustischem Feedback ermöglicht der
LIVETOUCH PALM eine durchweg intuitive Nutzung und reduziert manuelle
Handhabungsfehler signifikant.
Der Scanner unterstützt die Aufnahme von Handflächen- und Fingerabdrücken und
liefert hochauflösende Bilder, die nach dem internationalen Standard FBI EBTS
Appendix F zertifiziert sind. Darüber hinaus bietet das Gerät die Möglichkeit,
Unterschriften und Dokumente wie Reisepässe und Personalausweise zu erfassen.
"Mit dem LIVETOUCH PALM erweitern wir unsere Produktpalette um einen Scanner,
der Qualität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau hebt",
erklärt Günther Mull, Geschäftsführer der DERMALOG JENETRIC GmbH. "Die besondere
Kompaktheit des Geräts ermöglicht zudem, die Spurensicherung direkt am Ort des
Geschehens durchzuführen."
Auf der IAI-Konferenz erhalten die Teilnehmer ausführliche Einblicke in die
Integration des Scanners in polizeiliche, behördliche und kriminaltechnische
Anwendungen. Am Stand von DERMALOG JENETRIC (Stand-Nr. 424) können sich
interessierte Fachbesucher informieren, welche neuen Möglichkeiten das Gerät im
Arbeitsalltag des polizeilichen Erkennungsdienstes bietet.
Pressekontakt:
DERMALOG Identification Systems GmbH
Sven Böckler
Media Relations
Tel.: +49 (0)40 413 227 - 0
mailto:info@dermalog.comwww.dermalog.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8896/6092278
OTS: DERMALOG Identification Systems GmbH
