DERMALOG JENETRIC präsentiert mobilen Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM erstmals in den USA (FOTO)

Hamburg / Jena / Orlando (ots) - Auf der IAI-Konferenz 2025 in Orlando stellt

DERMALOG JENETRIC erstmals den ultrakompakten Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM

vor. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Mobilität, Robustheit und

intuitiver Bedienung eröffnet das Gerät neue Einsatzmöglichkeiten im

polizeilichen Erkennungsdienst.



DERMALOG JENETRIC stellt auf der Jahrestagung internationaler Forensiker, die

vom 10. bis 16. August in Orlando stattfindet, dem Fachpublikum erstmals den

Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM vor.





Mit seiner extrem kompakten Bauweise ist der LIVETOUCH PALM kleiner als ein

Industrie-Tablet und ermöglicht damit erstmals die Finger- und

Handflächenerfassung außerhalb stationärer Umgebungen. Das robustes

IP65-Metallgehäuse und das kratzfeste Schutzglas des LIVETOUCH PALM sorgen für

den ausfallfreien, mobilen Einsatz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Ein weiteres Highlight ist die herausragende Benutzerfreundlichkeit: Ein

integriertes Farbdisplay führt den Anwender durch den gesamten

Erfassungsprozess. In Kombination mit akustischem Feedback ermöglicht der

LIVETOUCH PALM eine durchweg intuitive Nutzung und reduziert manuelle

Handhabungsfehler signifikant.



Der Scanner unterstützt die Aufnahme von Handflächen- und Fingerabdrücken und

liefert hochauflösende Bilder, die nach dem internationalen Standard FBI EBTS

Appendix F zertifiziert sind. Darüber hinaus bietet das Gerät die Möglichkeit,

Unterschriften und Dokumente wie Reisepässe und Personalausweise zu erfassen.



"Mit dem LIVETOUCH PALM erweitern wir unsere Produktpalette um einen Scanner,

der Qualität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau hebt",

erklärt Günther Mull, Geschäftsführer der DERMALOG JENETRIC GmbH. "Die besondere

Kompaktheit des Geräts ermöglicht zudem, die Spurensicherung direkt am Ort des

Geschehens durchzuführen."



Auf der IAI-Konferenz erhalten die Teilnehmer ausführliche Einblicke in die

Integration des Scanners in polizeiliche, behördliche und kriminaltechnische

Anwendungen. Am Stand von DERMALOG JENETRIC (Stand-Nr. 424) können sich

interessierte Fachbesucher informieren, welche neuen Möglichkeiten das Gerät im

Arbeitsalltag des polizeilichen Erkennungsdienstes bietet.



