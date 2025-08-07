DERMALOG JENETRIC präsentiert mobilen Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM erstmals in den USA (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hamburg / Jena / Orlando (ots) - Auf der IAI-Konferenz 2025 in Orlando stellt
    DERMALOG JENETRIC erstmals den ultrakompakten Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM
    vor. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Mobilität, Robustheit und
    intuitiver Bedienung eröffnet das Gerät neue Einsatzmöglichkeiten im
    polizeilichen Erkennungsdienst.

    DERMALOG JENETRIC stellt auf der Jahrestagung internationaler Forensiker, die
    vom 10. bis 16. August in Orlando stattfindet, dem Fachpublikum erstmals den
    Handflächen-Scanner LIVETOUCH PALM vor.

    Mit seiner extrem kompakten Bauweise ist der LIVETOUCH PALM kleiner als ein
    Industrie-Tablet und ermöglicht damit erstmals die Finger- und
    Handflächenerfassung außerhalb stationärer Umgebungen. Das robustes
    IP65-Metallgehäuse und das kratzfeste Schutzglas des LIVETOUCH PALM sorgen für
    den ausfallfreien, mobilen Einsatz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

    Ein weiteres Highlight ist die herausragende Benutzerfreundlichkeit: Ein
    integriertes Farbdisplay führt den Anwender durch den gesamten
    Erfassungsprozess. In Kombination mit akustischem Feedback ermöglicht der
    LIVETOUCH PALM eine durchweg intuitive Nutzung und reduziert manuelle
    Handhabungsfehler signifikant.

    Der Scanner unterstützt die Aufnahme von Handflächen- und Fingerabdrücken und
    liefert hochauflösende Bilder, die nach dem internationalen Standard FBI EBTS
    Appendix F zertifiziert sind. Darüber hinaus bietet das Gerät die Möglichkeit,
    Unterschriften und Dokumente wie Reisepässe und Personalausweise zu erfassen.

    "Mit dem LIVETOUCH PALM erweitern wir unsere Produktpalette um einen Scanner,
    der Qualität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau hebt",
    erklärt Günther Mull, Geschäftsführer der DERMALOG JENETRIC GmbH. "Die besondere
    Kompaktheit des Geräts ermöglicht zudem, die Spurensicherung direkt am Ort des
    Geschehens durchzuführen."

    Auf der IAI-Konferenz erhalten die Teilnehmer ausführliche Einblicke in die
    Integration des Scanners in polizeiliche, behördliche und kriminaltechnische
    Anwendungen. Am Stand von DERMALOG JENETRIC (Stand-Nr. 424) können sich
    interessierte Fachbesucher informieren, welche neuen Möglichkeiten das Gerät im
    Arbeitsalltag des polizeilichen Erkennungsdienstes bietet.

