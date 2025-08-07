33 0 Kommentare FINEXITY bietet exklusive Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an!

Finexity AG initiiert eine Kapitalerhöhung, die ab dem 12. August 2025 spannende Investitionschancen bietet und die Weichen für zukünftiges Wachstum stellt.

Die Finexity AG plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht, die am 12. August 2025 beginnt und bis zum 26. August 2025 dauert.

Aktionäre können bis zu 100.000 neue Aktien im Verhältnis 11:1 erwerben, wobei der Bezugspreis für die erste Tranche bei 42,50 EUR und für die zweite Tranche bei 29,50 EUR liegt.

Die Zeichner der zweiten Tranche verpflichten sich zu einem Lock-up bis zum 30. August 2027, in dem sie die Aktien nicht verkaufen oder übertragen dürfen.

Ein Überbezug wird den Aktionären gewährt, und nicht gezeichnete Aktien sollen über eine Privatplatzierung an Investoren in Deutschland und anderen Jurisdiktionen angeboten werden.

Die Kapitalmaßnahme dient der Finanzierung eines DLT-basierten Handels- und Abwicklungssystems sowie der geplanten Übernahme eines regulierten Wertpapierinstituts in Deutschland.

Finexity AG ist im Bereich Digital Assets tätig und hat in den letzten Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von verschiedenen Investoren eingesammelt.





