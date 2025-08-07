Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,65 auf Tradegate (07. August 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,69 %.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..

LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +4,68 %/+38,17 % bedeutet.