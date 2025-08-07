ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro
- Baader Bank stuft LEG auf "Add" mit 100 Euro Kursziel.
- LEG übertrifft Erwartungen mit AFFO und hebt Ausblick an.
- Positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios festgestellt.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,65 auf Tradegate (07. August 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,69 %.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +4,68 %/+38,17 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 100 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LEG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gut bis sehr gute Zahlen!Im Kurs ist nichts davon zu sehen,oder noch nicht
Die Tagesordnung der HV ging ja durch, aber es gab doch einige Unzufriedenheit vieler Aktionäre besonders mit Bezug zu
den neuen überhöhten Vorstandsbezügen (mehr als 30% Gegenstimmen)
und zu den weniger konservativen Verschuldungsinstrumenten (mehr als 20% dagegen).
Bsp
Discount 70 2025/12
Max Rendite in % p.a. 11,38% p.a.
Seitwärtsrendite in % 10,43%
Seitwärtsrendite p.a. 11,38% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -6,24 EUR
Abstand zum Cap in % -8,18%
Letzter Bewertungstag 19.12.2025
Zahltag 30.12.2025
Fälligkeitsdatum 30.12.2025
Cap 70,00 EUR
https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/sin/41321927