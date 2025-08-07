    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank stuft LEG auf "Add" mit 100 Euro Kursziel.
    • LEG übertrifft Erwartungen mit AFFO und hebt Ausblick an.
    • Positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios festgestellt.
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro
    Foto: Maja Hitij - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LEG Immobilien!
    Long
    64,06€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    80,54€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    LEG Immobilien

    +0,28 %
    +3,90 %
    -0,69 %
    -5,01 %
    -11,33 %
    -18,20 %
    -38,79 %
    +10,85 %
    +70,31 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,65 auf Tradegate (07. August 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..

    LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +4,68 %/+38,17 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 100 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LEG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick …