    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 4900 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die in der Vorwoche veröffentlichten Kennziffern des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 52,48EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 49
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
