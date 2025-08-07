Linke nennt Umgang mit Brosius-Gersdorf fatales Signal

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke sieht nach dem Verzicht der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf auf die Nominierung als Verfassungsrichterin ein fatales Signal. "Es ist kein gutes Zeichen für den Zustand unserer Demokratie, dass die rechte Hetzkampagne schlussendlich Erfolg hatte", erklärte die Linken-Innenpolitikerin Clara Bünger.

Brosius-Gersdorf sei persönlich attackiert und ihre wissenschaftliche Arbeit in den Dreck gezogen worden. Es werde sich zeigen, wie viele fähige Juristen und Juristinnen sich noch zu einer Kandidatur für das Verfassungsgericht bereit fänden, fügte Bünger hinzu.