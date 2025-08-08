Warum die Caterpillar Aktie vor dem Kursrutsch steht!

In einem aktuellen Analystenbericht begründet Morgan Stanley den Schritt mit einer sich eintrübenden Geschäftsentwicklung und dem zunehmenden Druck durch die US-Handelspolitik. Der aktualisierte Kurszielansatz liegt bei 350 US-Dollar je Aktie – zwar höher als das bisherige Ziel von 283 US-Dollar, aber dennoch rund 19 Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Die Investmentbank Morgan Stanley hat eine drastische Neubewertung für den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar vorgenommen. Trotz eines beeindruckenden Kursanstiegs von über 50 Prozent seit den Tiefständen im April stuft Analyst Angel Castillo die Aktie nun von "Equal Weight" auf "Underweight" herunter. Die Warnung ist klar: Die Rallye sei nicht durch Fundamentaldaten gedeckt – und könnte in einem harten Rücksetzer enden.

"Mit einem Kurs, der Perfektion einpreist, sehen wir aktuell ein negatives Risiko-Ertrags-Verhältnis von 2 zu 1", schreibt Castillo.

Tarife drücken operativen Gewinn – Risiken bleiben bestehen

Besonders kritisch bewertet Morgan Stanley die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle. Diese schlagen sich zunehmend in den operativen Ergebnissen des Unternehmens nieder. Caterpillar hatte am Dienstag in seinem Quartalsbericht einen Rückgang des operativen Gewinns um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet – hauptsächlich wegen gestiegener Herstellungskosten infolge der Zollpolitik.

"Die Belastungen aus den Zöllen sind keine temporären Effekte, sondern ein realer und bleibender Kostenfaktor für das Geschäft", so Castillo weiter. Caterpillar selbst räumte ein, dass "die höheren Herstellungskosten weitgehend den Auswirkungen gestiegener Zölle geschuldet" seien.

Gewinnrevisionen wahrscheinlich – Rallye beruht auf Hoffnung, nicht auf Fakten

Obwohl einige Analysten die negativen Effekte aus dem Zollumfeld aus ihren Bewertungen ausklammern möchten, warnt Morgan Stanley ausdrücklich davor, diese Risiken zu ignorieren.

"Wir widersprechen der Ansicht, man könne die Ergebnisse 'bereinigt um Tarife' betrachten – diese gehören zur realen Kostenstruktur des Unternehmens", so Castillo. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei damit überzogen und basiere auf einer übermäßigen Erwartungshaltung, die von den tatsächlichen Geschäftszahlen nicht gestützt werde.

Auch wenn es in den Q2-Zahlen positive Aspekte gegeben habe, überwiegen laut dem Analysten Signale einer schleichenden Verschlechterung der Fundamentaldaten. Das wiederum erhöhe das Risiko für negative Gewinnrevisionen in den kommenden Quartalen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





