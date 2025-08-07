Nachhaltiger Kraftstoff für schwere Lkw - Bio-LNG kommt voran, trotz politischer Hürden (FOTO)

Berlin (ots) - Bio-LNG, also verflüssigtes Biogas, hat fossiles LNG im

Schwerlastverkehr nahezu vollständig verdrängt: 98 Prozent des gesamten

LNG-Absatzes an deutschen Tankstellen stammen im ersten Halbjahr 2025 aus

erneuerbaren Quellen. Der klimafreundliche Kraftstoff dominiert damit den Markt

- ein Meilenstein für die Energiewende im Transportsektor. Auch die

Infrastruktur zieht mit: Mit über 190 Tankstellen ist Bio-LNG inzwischen

flächendeckend in Deutschland verfügbar. Doch trotz wachsender Infrastruktur und

beachtlicher THG-Einsparungen gerät der Erfolg in Gefahr - denn die politischen

Rahmenbedingungen bleiben unzureichend.



Gleichzeitig bleibt die Absatzentwicklung hinter ihren Möglichkeiten zurück. Im

ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 85.917 Tonnen LNG verkauft - eine

stagnierende Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr

2024 lag der LNG-Absatz noch bei gut 90.000 Tonnen. Dabei setzt die Klimabilanz

ein klares Zeichen: Mehr als 230.000 Tonnen CO2-Äquivalente konnten durch den

Einsatz von Bio-LNG im Vergleich zum Einsatz von Diesel bereits in den ersten

sechs Monaten des Jahres eingespart werden. Trotz dieser Erfolge fehlt es

weiterhin an verlässlichen politischen Rahmenbedingungen, um das vorhandene

Potenzial auch auszuschöpfen.





"Die Speditionsbranche ist bereit, in nachhaltige Antriebe zu investieren - doch

sie braucht Planungssicherheit und endlich Gleichbehandlung mit anderen

klimaneutralen Antrieben", erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Die

Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Die Politik darf nicht länger tatenlos zusehen,

wie funktionierende, klimafreundliche Lösungen mit lokaler Wertschöpfung

ausgebremst werden."



Der Branchenverband kritisiert insbesondere die aktuelle Mautregelung. Kehler:

"Es ist kaum vermittelbar, dass Bio-LNG-Lkw trotz nahezu emissionsfreiem Betrieb

die gleiche Maut zahlen wie fossile Diesel-Fahrzeuge. Wer den klimafreundlichen

Wandel im Schwerlastverkehr ernst meint, muss endlich faire Bedingungen

schaffen." Eine gezielte Mautermäßigung oder -befreiung für emissionsarme

Antriebe wäre ein effektives Instrument, um den Hochlauf zu beschleunigen. Hinzu

kommt, dass steuerliche Erleichterungen für Biokraftstoffe wie bei

batterieelektrischen Fahrzeugen bislang vollständig fehlen - ein zentraler

Hemmschuh für Investitionsentscheidungen in der Logistikbranche.



Auch auf europäischer Ebene sieht der Verband dringenden Handlungsbedarf. Die

Regulierung der CO2-Flottengrenzwerte setzt einseitig auf batterie- und

wasserstoffelektrische Antriebe. Der Beitrag von erneuerbaren gasförmigen

Kraftstoffen wie Bio-LNG zur Emissionsminderung wird in den Vorgaben bisher

nicht angemessen berücksichtigt. Eine technologieoffene Gestaltung wäre

notwendig, um den tatsächlichen CO2-Fußabdruck in der Fahrzeugbewertung

abzubilden.



Zudem fordert der Verband, die Treibhausgasminderungsquote noch ambitionierter

weiterzuentwickeln und eine klare politische Perspektive für Biokraftstoffe zu

schaffen. "Wir reden hier nicht von synthetischen Kraftstoffen, deren

Energiebilanz immer wieder diskutiert wird - wir reden von tausenden Tonnen real

existierender Produkte deutscher Landwirte und einer klaren Wertschöpfung im

ländlichen Raum", so Kehler. Auch für die deutschen Produzenten würde daher eine

noch ambitioniertere THG-Quote über 2030 hinaus, gekoppelt mit einem

langfristigen moderaten Förderrahmen, Investitionen sichern und den

Markthochlauf unterstützen.



"Wer Bio-LNG ignoriert, lässt eine funktionierende Klimaschutzlösung für den

Transportsektor einfach links liegen. Dazu kommt: Das Bio-LNG fast ausnahmslos

von deutschen Erzeugern im ländlichen Raum produziert wird - angesichts der

ambitionierten Klimaziele und dem klaren Wunsch nach mehr Energieunabhängigkeit

sollten wir diese Lösung für den Schwerlastverkehr nicht ignorieren", warnt

Kehler. "Die Branche hat geliefert - doch die Politik bleibt zu passiv. Wer es

mit den Klimazielen und Resilienz im Schwerlastverkehr ernst meint, muss jetzt

handeln."



Pressekontakt:



DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.

Neustädtische Kirchstraße 8

10117 Berlin



Charlie Grüneberg

Leiter Kommunikation

T +49 171 2402630

mailto:presse@gas-h2.de

http://www.gas-h2.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/6092307

OTS: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.







