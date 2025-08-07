Nachhaltiger Kraftstoff für schwere Lkw - Bio-LNG kommt voran, trotz politischer Hürden (FOTO)
Berlin (ots) - Bio-LNG, also verflüssigtes Biogas, hat fossiles LNG im
Schwerlastverkehr nahezu vollständig verdrängt: 98 Prozent des gesamten
LNG-Absatzes an deutschen Tankstellen stammen im ersten Halbjahr 2025 aus
erneuerbaren Quellen. Der klimafreundliche Kraftstoff dominiert damit den Markt
- ein Meilenstein für die Energiewende im Transportsektor. Auch die
Infrastruktur zieht mit: Mit über 190 Tankstellen ist Bio-LNG inzwischen
flächendeckend in Deutschland verfügbar. Doch trotz wachsender Infrastruktur und
beachtlicher THG-Einsparungen gerät der Erfolg in Gefahr - denn die politischen
Rahmenbedingungen bleiben unzureichend.
Gleichzeitig bleibt die Absatzentwicklung hinter ihren Möglichkeiten zurück. Im
ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 85.917 Tonnen LNG verkauft - eine
stagnierende Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr
2024 lag der LNG-Absatz noch bei gut 90.000 Tonnen. Dabei setzt die Klimabilanz
ein klares Zeichen: Mehr als 230.000 Tonnen CO2-Äquivalente konnten durch den
Einsatz von Bio-LNG im Vergleich zum Einsatz von Diesel bereits in den ersten
sechs Monaten des Jahres eingespart werden. Trotz dieser Erfolge fehlt es
weiterhin an verlässlichen politischen Rahmenbedingungen, um das vorhandene
Potenzial auch auszuschöpfen.
"Die Speditionsbranche ist bereit, in nachhaltige Antriebe zu investieren - doch
sie braucht Planungssicherheit und endlich Gleichbehandlung mit anderen
klimaneutralen Antrieben", erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Die
Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Die Politik darf nicht länger tatenlos zusehen,
wie funktionierende, klimafreundliche Lösungen mit lokaler Wertschöpfung
ausgebremst werden."
Der Branchenverband kritisiert insbesondere die aktuelle Mautregelung. Kehler:
"Es ist kaum vermittelbar, dass Bio-LNG-Lkw trotz nahezu emissionsfreiem Betrieb
die gleiche Maut zahlen wie fossile Diesel-Fahrzeuge. Wer den klimafreundlichen
Wandel im Schwerlastverkehr ernst meint, muss endlich faire Bedingungen
schaffen." Eine gezielte Mautermäßigung oder -befreiung für emissionsarme
Antriebe wäre ein effektives Instrument, um den Hochlauf zu beschleunigen. Hinzu
kommt, dass steuerliche Erleichterungen für Biokraftstoffe wie bei
batterieelektrischen Fahrzeugen bislang vollständig fehlen - ein zentraler
Hemmschuh für Investitionsentscheidungen in der Logistikbranche.
Auch auf europäischer Ebene sieht der Verband dringenden Handlungsbedarf. Die
Regulierung der CO2-Flottengrenzwerte setzt einseitig auf batterie- und
wasserstoffelektrische Antriebe. Der Beitrag von erneuerbaren gasförmigen
Kraftstoffen wie Bio-LNG zur Emissionsminderung wird in den Vorgaben bisher
nicht angemessen berücksichtigt. Eine technologieoffene Gestaltung wäre
notwendig, um den tatsächlichen CO2-Fußabdruck in der Fahrzeugbewertung
abzubilden.
Zudem fordert der Verband, die Treibhausgasminderungsquote noch ambitionierter
weiterzuentwickeln und eine klare politische Perspektive für Biokraftstoffe zu
schaffen. "Wir reden hier nicht von synthetischen Kraftstoffen, deren
Energiebilanz immer wieder diskutiert wird - wir reden von tausenden Tonnen real
existierender Produkte deutscher Landwirte und einer klaren Wertschöpfung im
ländlichen Raum", so Kehler. Auch für die deutschen Produzenten würde daher eine
noch ambitioniertere THG-Quote über 2030 hinaus, gekoppelt mit einem
langfristigen moderaten Förderrahmen, Investitionen sichern und den
Markthochlauf unterstützen.
"Wer Bio-LNG ignoriert, lässt eine funktionierende Klimaschutzlösung für den
Transportsektor einfach links liegen. Dazu kommt: Das Bio-LNG fast ausnahmslos
von deutschen Erzeugern im ländlichen Raum produziert wird - angesichts der
ambitionierten Klimaziele und dem klaren Wunsch nach mehr Energieunabhängigkeit
sollten wir diese Lösung für den Schwerlastverkehr nicht ignorieren", warnt
Kehler. "Die Branche hat geliefert - doch die Politik bleibt zu passiv. Wer es
mit den Klimazielen und Resilienz im Schwerlastverkehr ernst meint, muss jetzt
handeln."
Pressekontakt:
DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Charlie Grüneberg
Leiter Kommunikation
T +49 171 2402630
mailto:presse@gas-h2.de
http://www.gas-h2.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/6092307
OTS: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
