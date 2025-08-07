    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachhaltiger Kraftstoff für schwere Lkw - Bio-LNG kommt voran, trotz politischer Hürden (FOTO)

    Berlin (ots) - Bio-LNG, also verflüssigtes Biogas, hat fossiles LNG im
    Schwerlastverkehr nahezu vollständig verdrängt: 98 Prozent des gesamten
    LNG-Absatzes an deutschen Tankstellen stammen im ersten Halbjahr 2025 aus
    erneuerbaren Quellen. Der klimafreundliche Kraftstoff dominiert damit den Markt
    - ein Meilenstein für die Energiewende im Transportsektor. Auch die
    Infrastruktur zieht mit: Mit über 190 Tankstellen ist Bio-LNG inzwischen
    flächendeckend in Deutschland verfügbar. Doch trotz wachsender Infrastruktur und
    beachtlicher THG-Einsparungen gerät der Erfolg in Gefahr - denn die politischen
    Rahmenbedingungen bleiben unzureichend.

    Gleichzeitig bleibt die Absatzentwicklung hinter ihren Möglichkeiten zurück. Im
    ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 85.917 Tonnen LNG verkauft - eine
    stagnierende Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr
    2024 lag der LNG-Absatz noch bei gut 90.000 Tonnen. Dabei setzt die Klimabilanz
    ein klares Zeichen: Mehr als 230.000 Tonnen CO2-Äquivalente konnten durch den
    Einsatz von Bio-LNG im Vergleich zum Einsatz von Diesel bereits in den ersten
    sechs Monaten des Jahres eingespart werden. Trotz dieser Erfolge fehlt es
    weiterhin an verlässlichen politischen Rahmenbedingungen, um das vorhandene
    Potenzial auch auszuschöpfen.

    "Die Speditionsbranche ist bereit, in nachhaltige Antriebe zu investieren - doch
    sie braucht Planungssicherheit und endlich Gleichbehandlung mit anderen
    klimaneutralen Antrieben", erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Die
    Gas- und Wasserstoffwirtschaft. "Die Politik darf nicht länger tatenlos zusehen,
    wie funktionierende, klimafreundliche Lösungen mit lokaler Wertschöpfung
    ausgebremst werden."

    Der Branchenverband kritisiert insbesondere die aktuelle Mautregelung. Kehler:
    "Es ist kaum vermittelbar, dass Bio-LNG-Lkw trotz nahezu emissionsfreiem Betrieb
    die gleiche Maut zahlen wie fossile Diesel-Fahrzeuge. Wer den klimafreundlichen
    Wandel im Schwerlastverkehr ernst meint, muss endlich faire Bedingungen
    schaffen." Eine gezielte Mautermäßigung oder -befreiung für emissionsarme
    Antriebe wäre ein effektives Instrument, um den Hochlauf zu beschleunigen. Hinzu
    kommt, dass steuerliche Erleichterungen für Biokraftstoffe wie bei
    batterieelektrischen Fahrzeugen bislang vollständig fehlen - ein zentraler
    Hemmschuh für Investitionsentscheidungen in der Logistikbranche.

    Auch auf europäischer Ebene sieht der Verband dringenden Handlungsbedarf. Die
    Regulierung der CO2-Flottengrenzwerte setzt einseitig auf batterie- und
    wasserstoffelektrische Antriebe. Der Beitrag von erneuerbaren gasförmigen
    Kraftstoffen wie Bio-LNG zur Emissionsminderung wird in den Vorgaben bisher
    nicht angemessen berücksichtigt. Eine technologieoffene Gestaltung wäre
    notwendig, um den tatsächlichen CO2-Fußabdruck in der Fahrzeugbewertung
    abzubilden.

    Zudem fordert der Verband, die Treibhausgasminderungsquote noch ambitionierter
    weiterzuentwickeln und eine klare politische Perspektive für Biokraftstoffe zu
    schaffen. "Wir reden hier nicht von synthetischen Kraftstoffen, deren
    Energiebilanz immer wieder diskutiert wird - wir reden von tausenden Tonnen real
    existierender Produkte deutscher Landwirte und einer klaren Wertschöpfung im
    ländlichen Raum", so Kehler. Auch für die deutschen Produzenten würde daher eine
    noch ambitioniertere THG-Quote über 2030 hinaus, gekoppelt mit einem
    langfristigen moderaten Förderrahmen, Investitionen sichern und den
    Markthochlauf unterstützen.

    "Wer Bio-LNG ignoriert, lässt eine funktionierende Klimaschutzlösung für den
    Transportsektor einfach links liegen. Dazu kommt: Das Bio-LNG fast ausnahmslos
    von deutschen Erzeugern im ländlichen Raum produziert wird - angesichts der
    ambitionierten Klimaziele und dem klaren Wunsch nach mehr Energieunabhängigkeit
    sollten wir diese Lösung für den Schwerlastverkehr nicht ignorieren", warnt
    Kehler. "Die Branche hat geliefert - doch die Politik bleibt zu passiv. Wer es
    mit den Klimazielen und Resilienz im Schwerlastverkehr ernst meint, muss jetzt
    handeln."

    Pressekontakt:

    DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
    Neustädtische Kirchstraße 8
    10117 Berlin

    Charlie Grüneberg
    Leiter Kommunikation
    T +49 171 2402630
    mailto:presse@gas-h2.de
    http://www.gas-h2.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/6092307
    OTS: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Nachhaltiger Kraftstoff für schwere Lkw - Bio-LNG kommt voran, trotz politischer Hürden (FOTO) Bio-LNG, also verflüssigtes Biogas, hat fossiles LNG im Schwerlastverkehr nahezu vollständig verdrängt: 98 Prozent des gesamten LNG-Absatzes an deutschen Tankstellen stammen im ersten Halbjahr 2025 aus erneuerbaren Quellen. Der klimafreundliche …