Knallt bald! Brent Öl vor Rallye oder Crash. Ölpreis vor gewaltigen Verwerfungen

Seit geraumer Zeit dominiert eine Patt-Situation das Handelsgeschehen bei Brent Öl. Der Markt wirkt vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage unentschlossen. Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Belastungsfaktoren für den Ölpreis. Die in der letzten Kommentierung zu Brent Öl thematisierte Ausweitung der Produktionsmenge der OPEC+ und schwache Konjunkturdaten gehören dazu. Die Aussicht auf ein höheres Angebot vor dem Hintergrund einer möglichen Abschwächung der Nachfrage setzen Brent Öl zu. Andererseits gibt es Faktoren, die die Ölpreise stimulieren. Hierzu zählen unter anderem die zuletzt gesunkenen US-Rohöllagerbestände. Und dann gibt es noch die schwer einzuschätzenden Faktoren, wie Handels- und Geopolitik.

Ölpreis vor massiven Verwerfungen. Indien als mögliches Zünglein an der Waage

Um den Druck auf Russland zu erhöhen, erhöht US-Präsident Trump den Druck auf Russlands Handelspartner. Vor allem Indien geriet dabei ins Visier. Entsprechende Zolldrohungen folgten. Die entscheidende Frage lautet: Wie reagiert Indien? Indien bezieht erhebliche Mengen von Öl und Gas aus Russland. Sollte Indien dem Druck nachgeben und zukünftig den Energiebedarf aus anderen, nicht-russischen Quellen decken, könnte das die Ölpreise – in erster Linie Brent Öl – deutlich ansteigen lassen. Noch ist es eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Denn es bleibt abzuwarten, wie Indien letztendlich reagieren wird. Der Ölmarkt ist ob des möglichen Eskalationspotenzials dennoch in Aufruhr. Er tut sich allerdings gleichzeitig schwer, die Lage und die weiteren Prespektiven abschließend zu bewerten.

US-Daten im Blick

Nach dem satten Bestandsaufbau, der für die Woche zum 25. Juli veröffentlicht wurde, war man gespannt, ob sich die Tendenzen auch in der Woche zum 01. August bestätigen würden. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum jedoch einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 3 Mio. Barrel auf nunmehr 423,7 Mio. Barrel. Diese Entwicklung stützte die Ölpreise. Das gilt auch für die Entwicklung der US-Ölproduktion. Die EIA gab diese für die Woche zum 01. August mit 13,284 Mio. bpd an, nach 13,314 Mio. bpd in der Woche zum 25. Juli.

Zusammengefasst - Ölpreis vor gewaltigen Verwerfungen

Blendet man den zuletzt zu beobachtenden erfolglosen Ausbruchsversuch auf der Oberseite einmal aus, dann bewegte sich Brent Öl in den letzten Wochen tendenziell seitwärts. Infolgedessen baut(e) sich erhebliche Bewegungsdynamik auf. Die entscheidende Frage lautet derzeit: In welche Richtung wird sich die Bewegungsdynamik Bahn brechen? Die aktuelle Gemengelage lässt einen breiten Interpretationsspielraum zu. Aktuell ist Brent Öl in einer Range von 66 US-Dollar bis 70 US-Dollar gefangen. Der Ölpreis könnte jederzeit in Richtung 78 US-Dollar bzw. 83 US-Dollar oder aber in Richtung 60 US-Dollar / 58 US-Dollar eskalieren. Ähnlich abwartend präsentieren sich aktuell auch die Aktien der großen Ölproduzenten Exxon Mobil, Chevron, BP und Shell.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

