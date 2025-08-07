Rentenbank steigert Fördergeschäft im ersten Halbjahr um 77 Prozent (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete im
ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nach
Programmkrediten. Das Neugeschäft erreichte 2,8 Mrd. EUR und lag damit rund 77
Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders stark waren die Zuwächse in den
Fördersparten "Erneuerbare Energien", "Agrar- und Ernährungswirtschaft" sowie
"Landwirtschaft". Zur Refinanzierung nahm die Rentenbank 6,5 Mrd. EUR am
Kapitalmarkt auf. Das Betriebsergebnis lag im ersten Halbjahr 2025 unter dem
Vorjahresniveau, Kapitalquote und Leverage Ratio blieben auf hohem Niveau.
"Die Stimmung in der grünen Branche hellt sich auf, und damit steigt auch die
Investitionsbereitschaft. Das zeigen sowohl unser aktuelles
Rentenbank-Agrarbarometer als auch die Förderzahlen für das erste Halbjahr 2025.
Besonders bei den erneuerbaren Energien zeigt zudem der gesunkene
EU-Referenzzinssatz Wirkung", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der
Rentenbank. "Wenn es uns jetzt gelingt, die richtigen Anreize zu setzen und die
Rahmenbedingungen weiter so zu verändern, dass die Bereitschaft für betriebliche
Veränderungen und für Modernisierung steigt, kommen wir einen großen Schritt
voran". Steinbock ergänzt: "Investitionen werden dort getätigt, wo die
Zukunftsfähigkeit des Betriebes gesichert wird, d.h. unternehmerisch Sinn
machen. Die Rentenbank unterstützt landwirtschaftliche Betriebe bei
Investitionen in die Steigerung der Produktivität und damit ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. Genauso auch bei Aktivitäten zur Reduzierung von
Treibhausgasen. Seit dem 1. Juli fördern wir Beratungsleistungen zur Erstellung
einer Klimabilanz für den landwirtschaftlichen Betrieb. Durch diese können
wichtige Daten erhoben und Maßnahmen zur wirtschaftlich sinnvollen Reduktion von
Emissionen erarbeitet werden. Zudem können Betriebe mit der Bilanz steigende
Ansprüche von Handel und Verbrauchern besser erfüllen."
Zuwachs über fast alle Sparten der Programmkredite
Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Rentenbank einen deutlichen Zuwachs im
Neugeschäft mit Programmkrediten. Das Volumen stieg von 1,6 Mrd. EUR im
Vorjahreszeitraum auf 2,8 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 77,3 Prozent
entspricht.
In der Fördersparte "Landwirtschaft" erhöhte sich das Neugeschäft um 48,4
Prozent von 663,4 Mio. EUR auf 984,2 Mio. EUR. Der positive Trend aus dem
Vorjahr bei Stallbauten setzte sich fort, insbesondere trägt das Zukunftsfeld
"Stallumbauten für mehr Tierwohl" dazu bei. Auch in der Sparte "Agrar- und
Ernährungswirtschaft" gab es ein starkes Wachstum: Das Neugeschäft stieg um
151,0 Prozent auf 442,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 176,4 Mio. EUR). Besonders
