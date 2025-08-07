    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAGTech Holdings AktievorwärtsNachrichten zu AGTech Holdings
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rentenbank steigert Fördergeschäft im ersten Halbjahr um 77 Prozent (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete im
    ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nach
    Programmkrediten. Das Neugeschäft erreichte 2,8 Mrd. EUR und lag damit rund 77
    Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders stark waren die Zuwächse in den
    Fördersparten "Erneuerbare Energien", "Agrar- und Ernährungswirtschaft" sowie
    "Landwirtschaft". Zur Refinanzierung nahm die Rentenbank 6,5 Mrd. EUR am
    Kapitalmarkt auf. Das Betriebsergebnis lag im ersten Halbjahr 2025 unter dem
    Vorjahresniveau, Kapitalquote und Leverage Ratio blieben auf hohem Niveau.

    "Die Stimmung in der grünen Branche hellt sich auf, und damit steigt auch die
    Investitionsbereitschaft. Das zeigen sowohl unser aktuelles
    Rentenbank-Agrarbarometer als auch die Förderzahlen für das erste Halbjahr 2025.
    Besonders bei den erneuerbaren Energien zeigt zudem der gesunkene
    EU-Referenzzinssatz Wirkung", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der
    Rentenbank. "Wenn es uns jetzt gelingt, die richtigen Anreize zu setzen und die
    Rahmenbedingungen weiter so zu verändern, dass die Bereitschaft für betriebliche
    Veränderungen und für Modernisierung steigt, kommen wir einen großen Schritt
    voran". Steinbock ergänzt: "Investitionen werden dort getätigt, wo die
    Zukunftsfähigkeit des Betriebes gesichert wird, d.h. unternehmerisch Sinn
    machen. Die Rentenbank unterstützt landwirtschaftliche Betriebe bei
    Investitionen in die Steigerung der Produktivität und damit ihrer
    Wettbewerbsfähigkeit. Genauso auch bei Aktivitäten zur Reduzierung von
    Treibhausgasen. Seit dem 1. Juli fördern wir Beratungsleistungen zur Erstellung
    einer Klimabilanz für den landwirtschaftlichen Betrieb. Durch diese können
    wichtige Daten erhoben und Maßnahmen zur wirtschaftlich sinnvollen Reduktion von
    Emissionen erarbeitet werden. Zudem können Betriebe mit der Bilanz steigende
    Ansprüche von Handel und Verbrauchern besser erfüllen."

    Zuwachs über fast alle Sparten der Programmkredite

    Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Rentenbank einen deutlichen Zuwachs im
    Neugeschäft mit Programmkrediten. Das Volumen stieg von 1,6 Mrd. EUR im
    Vorjahreszeitraum auf 2,8 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 77,3 Prozent
    entspricht.

    In der Fördersparte "Landwirtschaft" erhöhte sich das Neugeschäft um 48,4
    Prozent von 663,4 Mio. EUR auf 984,2 Mio. EUR. Der positive Trend aus dem
    Vorjahr bei Stallbauten setzte sich fort, insbesondere trägt das Zukunftsfeld
    "Stallumbauten für mehr Tierwohl" dazu bei. Auch in der Sparte "Agrar- und
    Ernährungswirtschaft" gab es ein starkes Wachstum: Das Neugeschäft stieg um
    151,0 Prozent auf 442,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 176,4 Mio. EUR). Besonders
    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rentenbank steigert Fördergeschäft im ersten Halbjahr um 77 Prozent (FOTO) Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nach Programmkrediten. Das Neugeschäft erreichte 2,8 Mrd. EUR und lag damit rund 77 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders stark …