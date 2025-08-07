Rentenbank steigert Fördergeschäft im ersten Halbjahr um 77 Prozent (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte BP ein Kauf BP +0,46 % Aktie 187 Aufrufe heute aktienkunta heute 13:03

Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete imersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nachProgrammkrediten. Das Neugeschäft erreichte 2,8 Mrd. EUR und lag damit rund 77Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders stark waren die Zuwächse in denFördersparten "Erneuerbare Energien", "Agrar- und Ernährungswirtschaft" sowie"Landwirtschaft". Zur Refinanzierung nahm die Rentenbank 6,5 Mrd. EUR amKapitalmarkt auf. Das Betriebsergebnis lag im ersten Halbjahr 2025 unter demVorjahresniveau, Kapitalquote und Leverage Ratio blieben auf hohem Niveau."Die Stimmung in der grünen Branche hellt sich auf, und damit steigt auch dieInvestitionsbereitschaft. Das zeigen sowohl unser aktuellesRentenbank-Agrarbarometer als auch die Förderzahlen für das erste Halbjahr 2025.Besonders bei den erneuerbaren Energien zeigt zudem der gesunkeneEU-Referenzzinssatz Wirkung", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands derRentenbank. "Wenn es uns jetzt gelingt, die richtigen Anreize zu setzen und dieRahmenbedingungen weiter so zu verändern, dass die Bereitschaft für betrieblicheVeränderungen und für Modernisierung steigt, kommen wir einen großen Schrittvoran". Steinbock ergänzt: "Investitionen werden dort getätigt, wo dieZukunftsfähigkeit des Betriebes gesichert wird, d.h. unternehmerisch Sinnmachen. Die Rentenbank unterstützt landwirtschaftliche Betriebe beiInvestitionen in die Steigerung der Produktivität und damit ihrerWettbewerbsfähigkeit. Genauso auch bei Aktivitäten zur Reduzierung vonTreibhausgasen. Seit dem 1. Juli fördern wir Beratungsleistungen zur Erstellungeiner Klimabilanz für den landwirtschaftlichen Betrieb. Durch diese könnenwichtige Daten erhoben und Maßnahmen zur wirtschaftlich sinnvollen Reduktion vonEmissionen erarbeitet werden. Zudem können Betriebe mit der Bilanz steigendeAnsprüche von Handel und Verbrauchern besser erfüllen."Zuwachs über fast alle Sparten der ProgrammkrediteIm ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Rentenbank einen deutlichen Zuwachs imNeugeschäft mit Programmkrediten. Das Volumen stieg von 1,6 Mrd. EUR imVorjahreszeitraum auf 2,8 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 77,3 Prozententspricht.In der Fördersparte "Landwirtschaft" erhöhte sich das Neugeschäft um 48,4Prozent von 663,4 Mio. EUR auf 984,2 Mio. EUR. Der positive Trend aus demVorjahr bei Stallbauten setzte sich fort, insbesondere trägt das Zukunftsfeld"Stallumbauten für mehr Tierwohl" dazu bei. Auch in der Sparte "Agrar- undErnährungswirtschaft" gab es ein starkes Wachstum: Das Neugeschäft stieg um151,0 Prozent auf 442,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 176,4 Mio. EUR). Besonders