JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "Meisterleistung", die Apple und Tim Cook zuletzt im Umgang mit der Zollunsicherheit gelungen sei. Die nun vorgestellten Pläne für erhöhte Inlandsinvestitionen veränderten die Sicht auf die Zölle. In einem Umfeld umfassenderer Halbleiterabgaben könnten sie den iPhone-Hersteller in eine vorteilhafte Position bringen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 188,2EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

