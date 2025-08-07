JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "Meisterleistung", die Apple und Tim Cook zuletzt im Umgang mit der Zollunsicherheit gelungen sei. Die nun vorgestellten Pläne für erhöhte Inlandsinvestitionen veränderten die Sicht auf die Zölle. In einem Umfeld umfassenderer Halbleiterabgaben könnten sie den iPhone-Hersteller in eine vorteilhafte Position bringen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 188,2EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 255
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
