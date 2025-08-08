    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia zwischen Boom und Bauchlandung

    Nvidia marschiert Richtung Earnings, und Goldman Sachs jubelt der Aktie im Vorfeld zu – doch wie lange hält der KI-Zauber?

    Crash oder Cash mit KI? - Nvidia zwischen Boom und Bauchlandung
    Foto: DALL-E

    Kurz vor den für den 27. August erwarteten Quartalszahlen hat Goldman Sachs sein Kursziel für Nvidia von 185 auf 200 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Analyst James Schneider erwartet, dass Nvidia "ein klares Beat-and-Raise-Quartal liefern wird", also die Erwartungen übertrifft und den Ausblick anhebt.

    Goldman sieht mehrere Hebel für eine positive Überraschung. Im Fokus stünden bei der Telefonkonferenz drei Punkte: "die Form der Blackwell-Ramp-up-Phase im zweiten Halbjahr und der Zeitpunkt der Einführung von Rubin im Jahr 2026; der Zeitpunkt der H20-Produktionssteigerung in China und deren Beitrag zum weiteren Wachstum; sowie etwaige Bruttomargenvorteile aus zuvor reservierten H20-Beständen". Entscheidend sei auch, ob Nvidia Aussagen zur Umsatzdynamik in China und zur Bruttomargenentwicklung liefert, so Schneider.

    Analysten erwarten laut FactSet einen Quartalsumsatz von 45,7 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,00 US-Dollar.

    Parallel zur gestiegenen Marktbegeisterung für KI warnt Louis Gave, Mitgründer des Analysehauses Gavekal, vor einer gefährlichen Abhängigkeit der Börsen von Nvidia und dem gesamten KI-Hype. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT sei die US-Marktkapitalisierung um 23 Billionen US-Dollar gestiegen – mehr als die Börsenwerte Japans, Europas und Großbritanniens zusammen. Nvidia sei als größter Nutznießer in einer zentralen Rolle: "Seit seinem Börsengang im Jahr 2000 hat Nvidia sieben Mal die Hälfte seines Marktwertes verloren", warnt Gave. Eine Wiederholung hätte laut ihm weitreichende Folgen für das globale Vermögen.

    Auch wenn derzeit keine unmittelbare Schwäche bei KI-Chips sichtbar sei, könnten höhere Zölle und eine vorsichtigere Investitionspolitik – besonders in Asien – die Dynamik ausbremsen. "Die jüngste Umkehr des starken Momentum-Handels im Technologieboom könnte ein warnendes Zeichen sein", so Gave.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


