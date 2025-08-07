Aktien New York Ausblick
Erholung dürfte weitergehen - Zollausnahmen im Blick
- US-Börse erholt sich, Zölle auf Halbleiter sorgen für Aufwind.
- Trump plant Treffen mit Putin, Thema: Ukraine-Konflikt.
- Apple investiert 600 Mrd. USD in US-Produktion, Aktien steigen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der am Vortag gestartete Erholungsversuch der US-Börse nach den kräftigen Verlusten zum Start in den August dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ausnahmen in den Plänen des US-Präsidenten für 100-prozentige Zölle auf Halbleiter dürften für gute Stimmung sorgen. Vor allem Technologiewerte erhalten dadurch weiteren Aufwind. Obendrein stützt, dass Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in den nächsten Tagen laufen. Hauptthema dürfte die Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sein.
Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 44.409 Punkte. Am Freitag war der bekannteste Wall-Street-Index infolge schwacher Arbeitsmarktdaten auf Talfahrt gegangen. Ein erster Erholungsversuch wurde nach einer unerwarteten Eintrübung im Dienstleistungssektor am Dienstag abgebrochen.
Der Nasdaq 100 wird am Donnerstag mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent auf 23.497 Punkte erwartet. Vor einer Woche noch hatte er ein Rekordhoch erreicht, dem er sich mit seinen deutlichen erwarteten Gewinnen an diesem Tag weiter nähern dürfte.
Auslöser ist, dass Trump zwar Zölle von 100 Prozent auf Chip-Importe avisierte, aber zugleich mitteilte, dass diese umgangen werden könnten. Erforderlich sei dafür eine Entscheidung für (mehr) Investitionen in den Vereinigten Staaten oder der Baubeginn für Fabriken zur Chipproduktion, wie er während einer Pressekonferenz mit Apple-Chef Tim Cook sagte.
Apple erhöhte - laut UBS anscheinend für die Gewährung von Zollfreistellungen für importierte Waren - daher nun die Zusage für Investitionen in den USA um 100 auf 600 Milliarden Dollar. Mit dem Geld soll in den kommenden vier Jahren vor allem die Produktion von Bauteilen im Land ausgebaut werden. Der iPhone-Hersteller hatte im Februar bereits Investitionen von 500 Milliarden Dollar in den USA angekündigt. Die Anteile gewannen vorbörslich 3,0 Prozent.
Für Aktien von Chipherstellern wie Qualcomm , Nvidia , Texas Instruments oder AMD ging es zwischen 1,1 und 2,0 Prozent nach oben. Intel dagegen büßten 3,0 Prozent ein: Trump will, dass Vorstandschef Lip-Bu Tan den Hut nimmt, weil er erhebliche Interessenskonflikte wittert. Bereits in der Vergangenheit hatte es Spekulationen gegeben, dass der CEO wegen zahlreicher enger Geschäftsbeziehungen nach China zu nahe steht.
Unter Druck gerieten vorbörslich außerdem die Papiere von Eli Lilly nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron. Sie büßten 7,5 Prozent ein. Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 143,2 auf Tradegate (07. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,52 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 507,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 750,00DKK was eine Bandbreite von +706,74 %/+1.679,57 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@vostock
Heute wollen wir einmal Productivity Software anschauen – ich habe dafür 4 Firmen ausgesucht, die Projektmanagement Software vertreiben. Damit kann man Tasks in Projekte planen, auf einer Zeitachse (Gantt-Chart) darstellen, Abhängigkeiten definieren und visualisieren, Aufgaben Mitarbeitern zuweisen, usw.
Im Prinzip braucht jeder so eine Software und auch ständig… Es hat somit zwar keinen Burggraben, aber eine hohe Skalierbarkeit.
ASANA – Einer der älteren Anbieter. Die Software gibt es in einer freien Version, die ich mir angeschaut habe. Leider kann die freie Version keinen Gantt-Chart anzeigen. Aus diesem Grund hab ich das nicht weiter verfolgt.
Smartsheet – Neben den oben genannten Feature bietet die Software noch ein mächtiges Workflowmanagement, zahlreiche Interfaces und viele Dashboard und Reporting Funktionen. Diese Software nutze ich beruflich in der Bezahl-Version.
Investieren kann man in Smartsheet nicht mehr. Die Firma wurde 2024 übernommen und von der Börse genommen.
Monday.com – Ein Newcomer. Die Software präsentiert sich sehr farbenfroh, hat aber viel weniger Funktionen als Smartsheet. Es gibt nur zwei Berechtigungsebenen – statt 5 wie bei Smartsheet – klingt nicht so wichtig, aber es bedeutet, dass man keine Read-only Benutzer anlegen kann. Es gibt auch keinen grafischen Workflow-Builder wie bei Smartsheet und Workflows verstehen nur eine Bedingung
Dennoch wird Monday.com aktuell in den TopStocks von Seeking alpha gelistet
Atlassian – einer der Altmeister. Die Projekt-Management Software heisst „Jira“. Es gibt eine freie Version, die ich aktiv nutze. Inzwischen gibt es ein ganzes Ökosystem zusätztlicher Apps.
Gitlab – Im Vergleich des Aussenseiter. Gitlab ist eine Software entwicklungsplatform, die AI-gestützte SW-Entwicklung anbietet.
Soweit zur Einführung – wir machen ja kein Software Review, sondern wollen das Potential der Aktien einschätzen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250803000553-01.png
Schaut man auf die Umsatzentwicklung sieht man, dass Atlassian etabliert ist und trotzdem noch hohe Wachstumsraten aufweist.
Das Wachstum ist über fast 10 Jahre einigermaßen stabil geblieben. Die kleineren Firmen (Monday, Asana und Gitlab) hatten sehr starkes Wachstum seit 2020, das sich jetzt abgeschwächt hat.
Hallo allerseits,
anbei mein Depotupdate - Kerndepot - Juli 2025 (eigentlich Stand 01.08.2025 - war noch im Urlaub und konnte erst jetzt meine Daten ziehen).
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|ALIBABA GROUP HLDG LTD
|FS KKR CAP CORP. DL -,001
|DEKA DAXPLUS MAXIMUM
|SALESFORCE INC. DL-,001
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|PEGASYSTEMS DL-,01
|THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
|CISCO SYSTEMS DL-,001