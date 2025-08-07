    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Apple auf "Halten" mit einem fairen Wert von 215 US-Dollar belassen. "Donald erfreut Donald", titelte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der Apple-Chef Timothy Donald Cook habe dem US-Präsidenten Donald Trump ein 100 Milliarden US-Dollar schweres "US-Investitionsgeschenk" überreicht. Damit stiegen die Chancen, dass wichtige Produkte wie das iPhone weiterhin von Strafzöllen verschont bleiben./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:28 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:31 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 188,1EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Ingo Wermann
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 197,38$, was einem Rückgang von -9,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Halten' Die DZ Bank hat die Einstufung für Apple auf "Halten" mit einem fairen Wert von 215 US-Dollar belassen. "Donald erfreut Donald", titelte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der Apple-Chef Timothy Donald Cook habe dem …