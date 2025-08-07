DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Apple auf "Halten" mit einem fairen Wert von 215 US-Dollar belassen. "Donald erfreut Donald", titelte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der Apple-Chef Timothy Donald Cook habe dem US-Präsidenten Donald Trump ein 100 Milliarden US-Dollar schweres "US-Investitionsgeschenk" überreicht. Damit stiegen die Chancen, dass wichtige Produkte wie das iPhone weiterhin von Strafzöllen verschont bleiben./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:28 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:31 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 188,1EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

