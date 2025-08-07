Sranan Gold findet 36,7 g/t Gold über 5 m in Schürfgraben auf Tapanahony-Projekt

Moderne Lidar-Technik hat Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN; FSE: P84) gleich zu Beginn der anlaufenden Explorationskampagne auf seinem Tapanahony Projekt in Suriname zu einer neuen hochgradigen Entdeckung geführt, die bisher von den lokalen Goldschürfern und vom Vorgänger IAM Gold übersehen wurde. Rund 150 Meter südlich der so genannten Randy’s Pit, die seit einigen Jahren in kleinem Stil von der lokalen Bevölkerung betrieben wird, wurden in einem oberflächennahen Schürfgraben auf einer Länge von 5 Metern Proben mit einem Durchschnittsgehalt von 36,7 Gramm/Tonne (g/t) Gold entnommen. Die kürzlich bekannt gegebenen hochgradigen Stichproben aus dem Untertagebau an der Nordspitze von Randy’s Pit (76,6 g/t und 23,7 g/t Gold) stammen etwa 350 Meter nördlich der Stelle, an der der neue Schürfgraben ausgehoben wurde.

Der Schürfgraben wurde in nord-südlicher Richtung ausgehoben, während die durchschnittene Mineralisierung schräg dazu in nord-westlicher Richtung verläuft. Die Proben wurden aus dem oberen Saprolitmaterial an der Kontaktzone zwischen gescherten Sediment- und Granitgesteinen entnommen, das sich auch an anderen Stellen im Guayana-Schild als hervorragender Goldträger erweist, unter anderem im Projekt Antino, das mehrheitlich Founders Metals gehört. Die Geologen gehen davon aus, dass die neu entdeckten hochgradigen Schürfgrabenabschnitte die Fortsetzung der Goldmineralisierung über Randy’s Pit hinaus in südlicher Richtung darstellen. Dieser hochgradige Abschnitt wurde bei früheren Bohrungen übersehen.

Dr. Dennis LaPoint, Executive VP of Exploration and Corporate Development, kommentierte: „Dieser erste Graben bestätigt erneut das Potenzial für eine Erweiterung des Randy-Trends. Mehrere Goldvorkommen in Suriname stehen in Zusammenhang mit komplexen, mehrstufigen Verformungszonen, die spannungsreiche Adern enthalten, die den Gehalt erhöhen. Das laufende Grabenprogramm soll die Streichlänge des Randy-Trends weiter ausdehnen. Die Grabungen werden gleichzeitig mit den Bohrungen im Randy-Trend durchgeführt.“

Tapanahony-Projekt mit großem Aufholpotenzial

Fazit: Auf dem Guyana Shield ist derzeit ein veritabler Gold-Rush im Gang. In Britisch Guyana lauten die prominenten Namen G2 Goldfields (730 Mio. CAD Börsenwert) und seit Neuestem Omai Gold (517 Mio. CAD), in Surinam heißt der größte Player Founders Metals (325 Mio. CAD). Sranan Gold (30 Mio. CAD) steht verglichen damit erst ganz am Anfang, hat aber das gleiche Team und sogar den gleichen Gründer wie Founders Metals. Das vielversprechende Projekt Tapanahony von Sranan Gold Corp. umfasst 29.000 Hektar in einem der ältesten und größten Kleinbergbaugebiete Surinames. Zum Vergleich: Das Antonio Projekt von Founders ist 20.000 ha groß. Die Sranan Gold Geologen haben in kürzester Zeit drei parallele Trends auf dem Projekt entdeckt, die jeweils über mehrere Kilometer verlaufen. Lokaler Bergbau findet nur auf kurzen Abschnitten entlang des 4,5 km langen Poeketi-Randy Trends statt. Die Bohrkampagne über 10.000 Meter ist voll finanziert und startet gerade. Es empfiehlt sich, auf Nachrichten des Unternehmens Acht zu geben.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.