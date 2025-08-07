    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien – Der geopolitische Druck als Chance

    Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH.

    Daniel Saurenz: Die jüngsten Zahlen zur deutschen Industrieproduktion und zu den Exporten sind schwach. Ist das ein kurzfristiger Ausreißer – oder steckt mehr dahinter?

    Vanyo Walter – Robomarkets: Es ist mehr als ein Ausreißer. Wir sehen einen Mix aus strukturellem Gegenwind – hohe Energiekosten, demografischer Druck, technologische Rückstände – und zyklischer Abkühlung. Das Spannende: Genau diese Schwäche kann der Katalysator für überfällige Reformschritte werden, wenn die Politik die Chance ergreift.

    Daniel Saurenz: Wo liegt die konkret?

    Vanyo Walter: Die USA und China liefern sich einen System­wettbewerb, in dem beide Seiten politischen Druck ausüben. Damit entsteht ein Machtvakuum, in dem Europa sich als dritter, verlässlicher Pol positionieren könnte – regelbasiert, offen, innovations­orientiert. Dafür braucht es aber eine echte Vertiefung der wirtschaftlichen Integration und eine Abkehr von kleinteiligen nationalen Egoismen.

    Daniel Saurenz: Welche Reformen wären aus Ihrer Sicht am dringlichsten?

    Vanyo Walter: Erstens: Kapitalmarktunion vollenden, um privates Kapital für Infrastruktur, Energie und Technologie zu mobilisieren. Zweitens: fiskalischer Investitions­rahmen, der überholte Maastricht-Bremsen ersetzt und gezielte EU-weite Zukunftsanleihen ermöglicht. Drittens: Industrie- und Technologie­strategie, inklusive Halbleiter, KI und Verteidigung. Viertens: Bildung und Zuwanderung, um demografische Schwächen auszugleichen.

    Daniel Saurenz: Wie sollten Anleger Europa derzeit einordnen – Chance oder Risiko?

    Vanyo Walter: Beides. Kurzfristig ist der Gegenwind spürbar, vor allem für exportlastige Zykliker. Mittel- bis langfristig entstehen Chancen bei Titeln, die von EU-Investitionen profitieren: Infrastruktur, Energie­technik, Rüstungs- und Cybersecurity-Firmen. Auf der Rentenseite sind selektive Euro-Peripherie­anleihen attraktiv, wenn wirkliche Fortschritte bei der Integration sichtbar werden.

    Daniel Saurenz: Welches Signal würde Ihnen zeigen, dass Europa den Schalter tatsächlich umlegt?

    Vanyo Walter: Eine verbindliche Einigung auf einen großen gemeinsamen Investitionsfonds – finanziert über europäische Anleihen und flankiert von klaren Fortschritten bei der Kapitalmarktunion. Kommt das, wäre das der Game-Changer. Bleibt es aus, droht Europa ökonomisch zwischen Washington und Peking zerrieben zu werden.

    Daniel Saurenz: Vielen Dank für das Gespräch, Vanyo.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Aktien – Der geopolitische Druck als Chance Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. Daniel Saurenz: Die jüngsten Zahlen zur deutschen Industrieproduktion und zu den Exporten sind schwach. Ist das ein kurzfristiger Ausreißer – oder steckt mehr dahinter? Vanyo …