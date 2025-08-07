Insulet Aktie klettert deutlich - 07.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Insulet Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +15,56 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Insulet bietet mit dem Omnipod-System eine innovative Lösung für Diabetes-Patienten, die sich durch ihre schlauchlose Technologie von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Insulet über einen Zuwachs von +5,77 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insulet Aktie damit um -7,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,28 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

Insulet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,22 % 1 Monat -4,41 % 3 Monate +5,77 % 1 Jahr +35,04 %

Informationen zur Insulet Aktie

Es gibt 70 Mio. Insulet Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,02 Mrd.EUR wert.

Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) (Insulet or the Company), the global leader in tubeless insulin pump technology with its Omnipod brand of products, today announced financial results for the three months ended June 30, 2025. Second Quarter …

Insulet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Insulet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insulet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.