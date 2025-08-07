    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 38 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe eine leichte Anhebung der Ergebniszielspanne für 2025 vorgelegt, die jedoch hauptsächlich auf sinkenden Kosten und nicht auf stärkeren Umsatzaussichten beruhe, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 23,46EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 33
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
