DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 38 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe eine leichte Anhebung der Ergebniszielspanne für 2025 vorgelegt, die jedoch hauptsächlich auf sinkenden Kosten und nicht auf stärkeren Umsatzaussichten beruhe, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 23,46EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



