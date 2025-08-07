CanCambria Energy Corp. gibt Abschluss der zweiten und letzten Tranche der aufgestockten Finanzierung bekannt

Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass es die zweite Tranche der zuvor angekündigten aufgestockten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot”) von Einheiten (jeweils eine „Einheit”) für 0,52 Dollar pro Einheit erfolgreich abgeschlossen hat. Gemäß dem am 8. Juli 2025 und 15. Juli 2025 bekannt gegebenen Angebot hat das Unternehmen 1.058.400 Einheiten zu einem Bruttoerlös von 550.368 CA$ ausgegeben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktien-Warrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach dem Abschluss des Angebots eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die Einheiten, Aktien, Warrants und alle bei der Ausübung der Warrants ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 6. Dezember 2025 endet.

Für die zweite Tranche zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 21.322 $ (für beide Tranchen insgesamt 174.320 $) und gab 41.004 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) aus (für beide Tranchen insgesamt: 335.232). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 5. August 2028 eine Stammaktie (die „Vermittler-Warrant-Aktien“) zu einem Preis von 0,75 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie zu erwerben. Abgesehen davon, dass sie nicht übertragbar sind, gelten für alle Vermittler-Warrants die gleichen Bedingungen wie für die Warrants. Die Einheiten, Aktien, Warrants, Warrant-Aktien, Vermittler-Warrants und Vermittler-Warrant-Aktien werden hierin zusammenfassend als „Wertpapiere“ bezeichnet.

Insgesamt hat das Unternehmen für beide Tranchen des Angebots 6.862.200 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 3.568.344 CA$ ausgegeben.

Die Ausgabe der Einheiten erfolgte gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von der Prospektpflicht im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und Instrumente, einschließlich der Vorschrift „National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions“.

Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung dieser Finanzierung durch die Investoren, was das Vertrauen in unsere Strategie und das Gesamtpotenzial des Kiskunhalas-Projekts widerspiegelt. Die Aufstockung des Angebots verschafft uns zusätzliches Betriebskapital für die Bewertung des Kohlenwasserstoffkonzessionsgebiets Kiskunhalas in Ungarn und die Umsetzung unserer operativen und entwicklungsbezogenen Meilensteine.“