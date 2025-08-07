DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Benjamin Goy attestierte dem Bankhaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Er verwies außerdem auf das angehobene Ziel für den diesjährigen Nettogewinn. Grundlage dafür sei das erwartungsgemäß angehobene Ziel für den Zinsüberschuss./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 33,12EUR auf Tradegate (07. August 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



