    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber habe die Erwartungen ein Stück weit übertroffen und auf dieser Basis den Ausblick angehoben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 116,2EUR auf Tradegate (07. August 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nizla Naizer
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 132
    Kursziel alt: 132
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


