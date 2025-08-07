Chery Group wird der am schnellsten aufsteigende Automobilhersteller in Fortune Global 500 und unterstützt damit das globale Wachstum von LEPAS
Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Die Chery Group, die Muttergesellschaft von
LEPAS, hat in letzter Zeit bemerkenswerte Leistungen vollbracht. In der Fortune
Global 500-Liste für 2025 kletterte das Unternehmen um 152 Plätze auf Rang 233
und war damit der am schnellsten aufsteigende Automobilhersteller des Jahres.
Einen Monat zuvor hatten die kumulierten Exporte 5 Millionen Einheiten
überschritten, eine Premiere für chinesische Automobilmarken. Dieser "Double
500"-Meilenstein ist nicht nur ein Beweis für die globale Wettbewerbsfähigkeit
von Chery, sondern treibt auch die Globalisierung von LEPAS voran.
Als Vorreiter der Globalisierungsstrategie von Chery verkörpert LEPAS eine
Vision für die Mobilität der Zukunft. Es verfolgt die Integrationsstrategie
"Leopard Aesthetic Design, Exquisite Third Space, Intelligent Safety, and
Full-scenario Super Platform", um verschiedene Reiseszenarien zu bewältigen,
fördert die Philosophie "Elegance is Power" und bringt Technologie und Wärme in
das "exquisite Leben" der globalen Nutzer.
Das verbesserte Global 500-Ranking und der Exportdurchbruch von Chery dienen als
"Vertrauensbeweis" für LEPAS auf den globalen Märkten. Mit 22 Jahren als Chinas
führender Pkw-Exporteur und über 17 Millionen Nutzern weltweit bietet Chery eine
Nutzerbasis für LEPAS. LEPAS kann die ausgereiften Vertriebs- und
Servicenetzwerke von Chery in Übersee nutzen, anstatt Kanäle von Grund auf neu
aufzubauen, und so seine "Exquisite Life Experience Journey" beschleunigen.
Als integraler Bestandteil der Chery-Strategie ist LEPAS tief in die globalen
Ressourcen des Konzerns in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung
und Lieferkette eingebettet. So hat LEPAS zum Beispiel mit Hilfe der
Spitzentechnologie von Chery eine umfassende Produktpalette entwickelt, um
branchenführend zu bleiben.
Zhong Wei, der stellvertretende CEO von LEPAS, bemerkte: "LEPAS wurde in Rom
geboren". Mit der Unterstützung von Chery hat LEPAS rasche Fortschritte gemacht:
Sein erstes Modell, der L8, lief im April vom Band und wird von der städtischen
Elite wegen seines Designs, seines intelligenten Cockpits, seines Platzangebots
und seiner Sicherheit geschätzt. Am 23. Juli debütierte die "L8 + L6 + L4"-Linie
auf der Indonesia International Auto Show, erhielt erste Aufträge und bietet
einen "neuen Standard für exquisites Reisen".
Chery's "Double 500"-Erfolge, die Vertrauen, Vertriebskanäle, F&E und
Industrieketten umfassen, wirken als "Beschleunigungsmotor" für LEPAS. Mit der
Unterstützung von Chery schlägt LEPAS mit dem Motto "Colorful Life, Masterful
Drive" ein neues Kapitel auf dem globalen Markt für exquisite Reisen auf.
