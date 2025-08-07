Chery Group wird der am schnellsten aufsteigende Automobilhersteller in Fortune Global 500 und unterstützt damit das globale Wachstum von LEPAS

Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Die Chery Group, die Muttergesellschaft von

LEPAS, hat in letzter Zeit bemerkenswerte Leistungen vollbracht. In der Fortune

Global 500-Liste für 2025 kletterte das Unternehmen um 152 Plätze auf Rang 233

und war damit der am schnellsten aufsteigende Automobilhersteller des Jahres.

Einen Monat zuvor hatten die kumulierten Exporte 5 Millionen Einheiten

überschritten, eine Premiere für chinesische Automobilmarken. Dieser "Double

500"-Meilenstein ist nicht nur ein Beweis für die globale Wettbewerbsfähigkeit

von Chery, sondern treibt auch die Globalisierung von LEPAS voran.



Als Vorreiter der Globalisierungsstrategie von Chery verkörpert LEPAS eine

Vision für die Mobilität der Zukunft. Es verfolgt die Integrationsstrategie

"Leopard Aesthetic Design, Exquisite Third Space, Intelligent Safety, and

Full-scenario Super Platform", um verschiedene Reiseszenarien zu bewältigen,

fördert die Philosophie "Elegance is Power" und bringt Technologie und Wärme in

das "exquisite Leben" der globalen Nutzer.





Das verbesserte Global 500-Ranking und der Exportdurchbruch von Chery dienen als

"Vertrauensbeweis" für LEPAS auf den globalen Märkten. Mit 22 Jahren als Chinas

führender Pkw-Exporteur und über 17 Millionen Nutzern weltweit bietet Chery eine

Nutzerbasis für LEPAS. LEPAS kann die ausgereiften Vertriebs- und

Servicenetzwerke von Chery in Übersee nutzen, anstatt Kanäle von Grund auf neu

aufzubauen, und so seine "Exquisite Life Experience Journey" beschleunigen.



Als integraler Bestandteil der Chery-Strategie ist LEPAS tief in die globalen

Ressourcen des Konzerns in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung

und Lieferkette eingebettet. So hat LEPAS zum Beispiel mit Hilfe der

Spitzentechnologie von Chery eine umfassende Produktpalette entwickelt, um

branchenführend zu bleiben.



Zhong Wei, der stellvertretende CEO von LEPAS, bemerkte: "LEPAS wurde in Rom

geboren". Mit der Unterstützung von Chery hat LEPAS rasche Fortschritte gemacht:

Sein erstes Modell, der L8, lief im April vom Band und wird von der städtischen

Elite wegen seines Designs, seines intelligenten Cockpits, seines Platzangebots

und seiner Sicherheit geschätzt. Am 23. Juli debütierte die "L8 + L6 + L4"-Linie

auf der Indonesia International Auto Show, erhielt erste Aufträge und bietet

einen "neuen Standard für exquisites Reisen".



Chery's "Double 500"-Erfolge, die Vertrauen, Vertriebskanäle, F&E und

Industrieketten umfassen, wirken als "Beschleunigungsmotor" für LEPAS. Mit der

Unterstützung von Chery schlägt LEPAS mit dem Motto "Colorful Life, Masterful

Drive" ein neues Kapitel auf dem globalen Markt für exquisite Reisen auf.



