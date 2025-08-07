    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Chery Group wird der am schnellsten aufsteigende Automobilhersteller in Fortune Global 500 und unterstützt damit das globale Wachstum von LEPAS

    Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Die Chery Group, die Muttergesellschaft von
    LEPAS, hat in letzter Zeit bemerkenswerte Leistungen vollbracht. In der Fortune
    Global 500-Liste für 2025 kletterte das Unternehmen um 152 Plätze auf Rang 233
    und war damit der am schnellsten aufsteigende Automobilhersteller des Jahres.
    Einen Monat zuvor hatten die kumulierten Exporte 5 Millionen Einheiten
    überschritten, eine Premiere für chinesische Automobilmarken. Dieser "Double
    500"-Meilenstein ist nicht nur ein Beweis für die globale Wettbewerbsfähigkeit
    von Chery, sondern treibt auch die Globalisierung von LEPAS voran.

    Als Vorreiter der Globalisierungsstrategie von Chery verkörpert LEPAS eine
    Vision für die Mobilität der Zukunft. Es verfolgt die Integrationsstrategie
    "Leopard Aesthetic Design, Exquisite Third Space, Intelligent Safety, and
    Full-scenario Super Platform", um verschiedene Reiseszenarien zu bewältigen,
    fördert die Philosophie "Elegance is Power" und bringt Technologie und Wärme in
    das "exquisite Leben" der globalen Nutzer.

    Das verbesserte Global 500-Ranking und der Exportdurchbruch von Chery dienen als
    "Vertrauensbeweis" für LEPAS auf den globalen Märkten. Mit 22 Jahren als Chinas
    führender Pkw-Exporteur und über 17 Millionen Nutzern weltweit bietet Chery eine
    Nutzerbasis für LEPAS. LEPAS kann die ausgereiften Vertriebs- und
    Servicenetzwerke von Chery in Übersee nutzen, anstatt Kanäle von Grund auf neu
    aufzubauen, und so seine "Exquisite Life Experience Journey" beschleunigen.

    Als integraler Bestandteil der Chery-Strategie ist LEPAS tief in die globalen
    Ressourcen des Konzerns in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung
    und Lieferkette eingebettet. So hat LEPAS zum Beispiel mit Hilfe der
    Spitzentechnologie von Chery eine umfassende Produktpalette entwickelt, um
    branchenführend zu bleiben.

    Zhong Wei, der stellvertretende CEO von LEPAS, bemerkte: "LEPAS wurde in Rom
    geboren". Mit der Unterstützung von Chery hat LEPAS rasche Fortschritte gemacht:
    Sein erstes Modell, der L8, lief im April vom Band und wird von der städtischen
    Elite wegen seines Designs, seines intelligenten Cockpits, seines Platzangebots
    und seiner Sicherheit geschätzt. Am 23. Juli debütierte die "L8 + L6 + L4"-Linie
    auf der Indonesia International Auto Show, erhielt erste Aufträge und bietet
    einen "neuen Standard für exquisites Reisen".

    Chery's "Double 500"-Erfolge, die Vertrauen, Vertriebskanäle, F&E und
    Industrieketten umfassen, wirken als "Beschleunigungsmotor" für LEPAS. Mit der
    Unterstützung von Chery schlägt LEPAS mit dem Motto "Colorful Life, Masterful
    Drive" ein neues Kapitel auf dem globalen Markt für exquisite Reisen auf.

