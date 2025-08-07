    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Lionel Bruder

    So lösen E-Commerce-Brands Umsatzschwankungen ohne teure Agenturen (FOTO)

    Herbolzheim (ots) - Viele E-Commerce-Unternehmen leiden unter Umsatzschwankungen
    und fehlender Planbarkeit. Agenturen liefern selten die gewünschten Ergebnisse -
    Frust und Abhängigkeit sind die Folge. Lionel Bruder von Bruder Consulting
    zeigt: Die Lösung liegt in einem eigenen, skalierbaren Marketingsystem statt
    ausgelagerter Hoffnung. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier.

    Ohne skalierbare Systeme ist nachhaltiges Wachstum auch für E-Commerce-Brands
    kaum möglich. Auf der Suche nach Lösungen setzen viele von ihnen auf Agenturen
    für Ads oder E-Mail-Marketing - doch die Ergebnisse bleiben oft hinter den
    Erwartungen. Hohe Ausgaben treffen bestenfalls auf überschaubare Resultate, was
    schnell zu Frustration und dem Gefühl von Kontrollverlust führt. Nach mehrfach
    gescheiterten Versuchen macht sich häufig Resignation breit, noch bevor das
    volle Potenzial des Geschäfts überhaupt ausgeschöpft wurde. "Blindes Vertrauen
    auf die Arbeit beliebiger Agenturen ist und bleibt gefährlich", warnt Lionel
    Bruder von Bruder Consulting. "Denn die Lösung liegt nicht in der Delegation,
    sondern im Aufbau eines eigenen klaren Systems."

    "Was Unternehmer brauchen, ist eine übergeordnete Sicht auf das gesamte
    Unternehmen und ein System mit verschiedenen Stellschrauben, die gezielt bedient
    werden", fährt der E-Commerce-Experte fort. Als Geschäftsführer von Bruder
    Consulting und erfahrener Onlinehändler hat Lionel Bruder es sich zur Aufgabe
    gemacht, E-Commerce-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft auf
    Erfolgskurs zu bringen. Mit Consulting-Dienstleistungen in den Bereichen SEO,
    Onlineshop-Optimierung, Google Ads, Meta, Social Media und E-Mail-Marketing
    transferiert Lionel Bruder wertvolles Wissen in die Unternehmen. Das Ziel:
    effizientere Prozesse, ein klarer Kurs und der Aufbau von internen Kompetenzen,
    mit denen die sich Onlinehändler an den Markt anpassen können, ohne sich von
    Dritten abhängig machen zu müssen.

    Agenturfrust im E-Commerce: Warum Unternehmer das Marketing selbst führen
    sollten

    Die meisten E-Commerce-Brands scheitern nicht am fehlenden Engagement, sondern
    am falschen Fokus: Sie verbringen ihre Zeit mit Kundenservice,
    Produktentwicklung oder Paketversand - Tätigkeiten, die sich zwar wie Arbeit
    anfühlen, aber nicht direkt zum Umsatz beitragen. "Für Unternehmer sollte eine
    einzige zentrale Frage im Raum stehen: Wie lässt sich skalierbarer,
    gewinnbringender Umsatz generieren?", rät Lionel Bruder.

    Agenturen sind dabei in der Regel keine Hilfe. Während sie eigene Ziele wie
    Kundengewinnung und Prozessoptimierung verfolgen, sind Unternehmer für sie oft
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
