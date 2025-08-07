Lionel Bruder
So lösen E-Commerce-Brands Umsatzschwankungen ohne teure Agenturen (FOTO)
und fehlender Planbarkeit. Agenturen liefern selten die gewünschten Ergebnisse -
Frust und Abhängigkeit sind die Folge. Lionel Bruder von Bruder Consulting
zeigt: Die Lösung liegt in einem eigenen, skalierbaren Marketingsystem statt
ausgelagerter Hoffnung. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier.
Ohne skalierbare Systeme ist nachhaltiges Wachstum auch für E-Commerce-Brands
kaum möglich. Auf der Suche nach Lösungen setzen viele von ihnen auf Agenturen
für Ads oder E-Mail-Marketing - doch die Ergebnisse bleiben oft hinter den
Erwartungen. Hohe Ausgaben treffen bestenfalls auf überschaubare Resultate, was
schnell zu Frustration und dem Gefühl von Kontrollverlust führt. Nach mehrfach
gescheiterten Versuchen macht sich häufig Resignation breit, noch bevor das
volle Potenzial des Geschäfts überhaupt ausgeschöpft wurde. "Blindes Vertrauen
auf die Arbeit beliebiger Agenturen ist und bleibt gefährlich", warnt Lionel
Bruder von Bruder Consulting. "Denn die Lösung liegt nicht in der Delegation,
sondern im Aufbau eines eigenen klaren Systems."
Unternehmen und ein System mit verschiedenen Stellschrauben, die gezielt bedient
werden", fährt der E-Commerce-Experte fort. Als Geschäftsführer von Bruder
Consulting und erfahrener Onlinehändler hat Lionel Bruder es sich zur Aufgabe
gemacht, E-Commerce-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft auf
Erfolgskurs zu bringen. Mit Consulting-Dienstleistungen in den Bereichen SEO,
Onlineshop-Optimierung, Google Ads, Meta, Social Media und E-Mail-Marketing
transferiert Lionel Bruder wertvolles Wissen in die Unternehmen. Das Ziel:
effizientere Prozesse, ein klarer Kurs und der Aufbau von internen Kompetenzen,
mit denen die sich Onlinehändler an den Markt anpassen können, ohne sich von
Dritten abhängig machen zu müssen.
Agenturfrust im E-Commerce: Warum Unternehmer das Marketing selbst führen
sollten
Die meisten E-Commerce-Brands scheitern nicht am fehlenden Engagement, sondern
am falschen Fokus: Sie verbringen ihre Zeit mit Kundenservice,
Produktentwicklung oder Paketversand - Tätigkeiten, die sich zwar wie Arbeit
anfühlen, aber nicht direkt zum Umsatz beitragen. "Für Unternehmer sollte eine
einzige zentrale Frage im Raum stehen: Wie lässt sich skalierbarer,
gewinnbringender Umsatz generieren?", rät Lionel Bruder.
Agenturen sind dabei in der Regel keine Hilfe. Während sie eigene Ziele wie
Kundengewinnung und Prozessoptimierung verfolgen, sind Unternehmer für sie oft
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Meta hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und sämtliche Analystenschätzungen regelrecht pulverisiert. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz zahlt sich aus – das merkt man nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Bilanz. Wer dachte, Meta hätte seinen Zenit erreicht, wurde eines Besseren belehrt. Die Effizienz, mit der das Unternehmen mittlerweile läuft, ist beeindruckend.
Klar, der Kurs ist kein Schnäppchen, aber mit dieser Performance und dem klaren Zukunftsfokus auf AI & Co. ist das Teil meiner Meinung nach kein reines Spekulationsobjekt mehr – sondern ein Tech-Gigant auf Turbo-Modus. Ich bin (endlich) rein und bleibe gelassen.
https://www.cnbc.com/video/2025/07/08/meta-poaches-top-apple…