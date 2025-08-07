    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daran Schuld seien Währungseffekte und die sich verzögernde Geschäftserholung./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4
    Kursziel alt: 4
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am …